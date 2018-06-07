Сергей Федоров: "Динамо" старается сокращать расходы и жить по средствам

Спортивный директор "Динамо" Сергей Федоров сказал, что клуб стремится к сокращению расходов.– Нет. Окончательно определимся ближе к сезону.– Гораздо меньше. Еще раз повторяю, мы стараемся жить по средствам, выравнивать уровень мастерства игроков с зарплатами, сокращать расходы "непрофильного" характера, работаем со спонсорами, - сказал Федоров.