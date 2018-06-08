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Владислав Радимов: за неделю игра сборной кардинально не изменится

Координатор юношеских и молодежных команд "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о перспективах сборной России в преддверии ЧМ-2018.

"Черчесов сказал, что к турниру подойдем в совершенно другом состоянии. Надеюсь, так и случится, и тренер знает, как за это время решить все спорные вопросы в игре. Правда, если честно, я в это не верю, потому что такие вещи в короткие сроки не меняются.

Думаю, тренерский штаб будет отталкиваться от соперников и в итоге что-то приумает. Но, повторю, по своему опыту чувствую, что кардинально улучшить игру и особенно нападение на таком малом отрезке невозможно", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Радимов Сборная России
Сегодня, 09:47
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(0)
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Daniel Amokachi
Да ладно тебе, Владислав! Из группы всё равно выйдем. Там же, как ты сказал, колхозники одни играют.

его по видимому начало попускать
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:00) #
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Жорж Милославский,
Подвывает собака,а она поет. Имей уважением к людям,не как Радимов .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 09:58) #
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  •  (2)

Да ладно тебе, Владислав! Из группы всё равно выйдем. Там же, как ты сказал, колхозники одни играют.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 09:57) #
  • -1
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Впору по этому поводу Булановой спеть одну из своих жалостливо-плаксивых песенок,жалобно подвывая при этом......
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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