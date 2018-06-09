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Алексей Миранчук: сборная и страна – единое целое (видео)
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился своими впечатлениями от открытой тренировки национальной команды.
– Не сказал бы, что чувствовал ответственность перед детьми, наоборот, мне было очень приятно, рад видеть всех ребят. Спасибо всем, кто пришел.
– Открытая тренировка отличается от обычного занятия?
– Отличается, по сути, это имитация игры. Видели народ, поддержку. Выше концентрация, чем на обычной тренировке, думаю, это даже полезнее.
– Что чувствовали, когда сегодня не попадали по воротам?
– Вы про меня говорите? Да? Это часть игры, тренировки. Ничего такого. Зато когда забивали, было очень приятно слышать радость зрителей.
– Вчера Саудовская Аравия оказала сопротивление немцам. Это напрягает?
– Все отобравшиеся на чемпионат мира умеют играть, все дают бой, все умеют обороняться. Нужно серьезно готовиться.
– Часто тренируете реализацию или только сегодня для болельщиков?
– Нет, такие тренировки проводятся постоянно после приезда из Австрии. Работа ведется, усиливаем атакующие позиции.
– До первого матча 5 дней. Вы разбирали Саудовскую Аравию?
– К сожалению, еще нет. Буквально на днях начнем подготовку. Пока все только в общих чертах.
– Сборная и страна – единое целое?
– Безусловно.
– Не сказал бы, что чувствовал ответственность перед детьми, наоборот, мне было очень приятно, рад видеть всех ребят. Спасибо всем, кто пришел.
– Открытая тренировка отличается от обычного занятия?
– Отличается, по сути, это имитация игры. Видели народ, поддержку. Выше концентрация, чем на обычной тренировке, думаю, это даже полезнее.
– Что чувствовали, когда сегодня не попадали по воротам?
– Вы про меня говорите? Да? Это часть игры, тренировки. Ничего такого. Зато когда забивали, было очень приятно слышать радость зрителей.
– Вчера Саудовская Аравия оказала сопротивление немцам. Это напрягает?
– Все отобравшиеся на чемпионат мира умеют играть, все дают бой, все умеют обороняться. Нужно серьезно готовиться.
– Часто тренируете реализацию или только сегодня для болельщиков?
– Нет, такие тренировки проводятся постоянно после приезда из Австрии. Работа ведется, усиливаем атакующие позиции.
– До первого матча 5 дней. Вы разбирали Саудовскую Аравию?
– К сожалению, еще нет. Буквально на днях начнем подготовку. Пока все только в общих чертах.
– Сборная и страна – единое целое?
– Безусловно.
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