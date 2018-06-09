Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4411
Ситуация на юго-востоке Украины 119604
Отдых в Крыму. 194
Чемпионат мира 2018 9
Мировые трансферы 334
КБ-Гостевая 26732
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 50
Зенит 104686

Новости партнеров

Алексей Миранчук: сборная и страна – единое целое (видео)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился своими впечатлениями от открытой тренировки национальной команды.



– Не сказал бы, что чувствовал ответственность перед детьми, наоборот, мне было очень приятно, рад видеть всех ребят. Спасибо всем, кто пришел.

– Открытая тренировка отличается от обычного занятия?

– Отличается, по сути, это имитация игры. Видели народ, поддержку. Выше концентрация, чем на обычной тренировке, думаю, это даже полезнее.

– Что чувствовали, когда сегодня не попадали по воротам?

– Вы про меня говорите? Да? Это часть игры, тренировки. Ничего такого. Зато когда забивали, было очень приятно слышать радость зрителей.

– Вчера Саудовская Аравия оказала сопротивление немцам. Это напрягает?

– Все отобравшиеся на чемпионат мира умеют играть, все дают бой, все умеют обороняться. Нужно серьезно готовиться.

– Часто тренируете реализацию или только сегодня для болельщиков?

– Нет, такие тренировки проводятся постоянно после приезда из Австрии. Работа ведется, усиливаем атакующие позиции.

– До первого матча 5 дней. Вы разбирали Саудовскую Аравию?

– К сожалению, еще нет. Буквально на днях начнем подготовку. Пока все только в общих чертах.

– Сборная и страна – единое целое?

– Безусловно.
Теги: Миранчук Ал. Сборная России Rвидео
Сегодня, 14:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну нет, нас к своему позору не приплетайте...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 15:07) #
  • -2
  •  (2)

Упаси бог! тогда бы у нас общественный транспорт например из аварий не вылезал, коль ездил как вы играете


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.