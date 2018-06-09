Алексей Миранчук: сборная и страна – единое целое (видео)





Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился своими впечатлениями от открытой тренировки национальной команды.– Не сказал бы, что чувствовал ответственность перед детьми, наоборот, мне было очень приятно, рад видеть всех ребят. Спасибо всем, кто пришел.– Отличается, по сути, это имитация игры. Видели народ, поддержку. Выше концентрация, чем на обычной тренировке, думаю, это даже полезнее.– Вы про меня говорите? Да? Это часть игры, тренировки. Ничего такого. Зато когда забивали, было очень приятно слышать радость зрителей.– Все отобравшиеся на чемпионат мира умеют играть, все дают бой, все умеют обороняться. Нужно серьезно готовиться.– Нет, такие тренировки проводятся постоянно после приезда из Австрии. Работа ведется, усиливаем атакующие позиции.– К сожалению, еще нет. Буквально на днях начнем подготовку. Пока все только в общих чертах.– Безусловно.