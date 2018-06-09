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Сергей Собянин открыл оперативный штаб ЧМ-2018 в Лужниках
Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу открыл городской оперативный штаб чемпионата мира по футболу 2018 года, расположенный на территории "Лужников", сообщает ТАСС.
"Москвичи привыкли к большим мероприятиям, но такие мероприятия, как чемпионат мира по футболу, в Москве бывают очень редко", - сказал Собянин.
По его словам, штаб создан для мониторинга ситуации и решения вопросов, возникающих в ходе проведения чемпионата. При этом сотрудники штаба имеют полномочия на месте принимать все необходимые решения.
В состав городского оперативного штаба входят представители органов власти Москвы и силовых ведомств, руководителем штаба является заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
В рамках штаба действует рабочая группа, включающая сотрудников департаментов региональной безопасности и противодействия коррупции, спорта и туризма, ЖКХ, транспорта, информационных технологий, префектуры Центрального административного округа и "Лужников".
В субботу члены рабочей группы приступили к ежедневному дежурству в штабе, а в дни проведения матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак" планируется развертывание городского оперативного штаба в полном или сокращенном составе, в зависимости от обстановки.
"Москвичи привыкли к большим мероприятиям, но такие мероприятия, как чемпионат мира по футболу, в Москве бывают очень редко", - сказал Собянин.
По его словам, штаб создан для мониторинга ситуации и решения вопросов, возникающих в ходе проведения чемпионата. При этом сотрудники штаба имеют полномочия на месте принимать все необходимые решения.
В состав городского оперативного штаба входят представители органов власти Москвы и силовых ведомств, руководителем штаба является заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
В рамках штаба действует рабочая группа, включающая сотрудников департаментов региональной безопасности и противодействия коррупции, спорта и туризма, ЖКХ, транспорта, информационных технологий, префектуры Центрального административного округа и "Лужников".
В субботу члены рабочей группы приступили к ежедневному дежурству в штабе, а в дни проведения матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак" планируется развертывание городского оперативного штаба в полном или сокращенном составе, в зависимости от обстановки.
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