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Владимир Габулов: мы верим в себя, сделаем все возможное и невозможное

Вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

"Самый важный и особенный для всей страны турнир стартует уже через несколько дней. Футбольный праздник, который подарит незабываемые эмоции и яркие впечатления. Мы верим в себя, в свои силы и сделаем все возможное и невозможное, чтобы это лето запомнилось надолго. Именно сейчас нам как никогда нужна ваша вера и поддержка. За нас, за всех, за каждого! Только объединившись и став единым целым, мы сможем добиться успеха", – написал Габулов в инстаграме.
Теги: Габулов Сборная России
Вчера, 23:46
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№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вова, скажи честно, гармонь тебе купили ? )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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