Владимир Габулов: мы верим в себя, сделаем все возможное и невозможное

Вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира."Самый важный и особенный для всей страны турнир стартует уже через несколько дней. Футбольный праздник, который подарит незабываемые эмоции и яркие впечатления. Мы верим в себя, в свои силы и сделаем все возможное и невозможное, чтобы это лето запомнилось надолго. Именно сейчас нам как никогда нужна ваша вера и поддержка. За нас, за всех, за каждого! Только объединившись и став единым целым, мы сможем добиться успеха", – написал Габулов в инстаграме.