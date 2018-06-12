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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Кайл Уокер: русская культура заразительна! (видео)
Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер опубликовал видео-коллаж, в котором игроки его национальной команды исполняют русский народный танец с футбольным мячом.
"Я здесь всего 2 минуты, но русская культура заразительна!", - написал игрок в твиттере.
"Я здесь всего 2 минуты, но русская культура заразительна!", - написал игрок в твиттере.
Only been here 2 mins but man this culture is contagious! pic.twitter.com/O0UUsq9sQ7— Kyle Walker (@kylewalker2) June 12, 2018
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