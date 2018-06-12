Кайл Уокер: русская культура заразительна! (видео)

Only been here 2 mins but man this culture is contagious! pic.twitter.com/O0UUsq9sQ7 — Kyle Walker (@kylewalker2) June 12, 2018

Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер опубликовал видео-коллаж, в котором игроки его национальной команды исполняют русский народный танец с футбольным мячом."Я здесь всего 2 минуты, но русская культура заразительна!", - написал игрок в твиттере.