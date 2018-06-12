Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119619
Политика и события в стране и мире 4490
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 57
Mузыка 5721
Угадываем игроков 18335
КБ-Гостевая 26747
AC Milan 429
Juventus 275

Новости партнеров

Кайл Уокер: русская культура заразительна! (видео)

Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер опубликовал видео-коллаж, в котором игроки его национальной команды исполняют русский народный танец с футбольным мячом.

"Я здесь всего 2 минуты, но русская культура заразительна!", - написал игрок в твиттере.

Теги: Уокер Сборная Англии
Сегодня, 21:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (3)

laughing laughing laughing
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.