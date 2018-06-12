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Судьи на ЧМ-2018 будут носить часы, которые определят взятие ворот
На чемпионате мира в России арбитры матчей будут использовать наручные часы, которые помогут определить, что мяч пересек линию ворот, сообщил директор по вопросам информации швейцарского производителя часов Hublot Фредерик Паннатье.
"Согласно специальной технологии, как только мяч пересекает линию ворот, камера это фиксирует и отправляет информацию на часы, которые с помощью специального приложения информируют об этом арбитра. С момента генерации сигнала до отображения его на экране проходит 0,4 секунды. Батарея часов рассчитана на более чем семь часов автономной работы", - цитирует Паннатье ТАСС.
"Согласно специальной технологии, как только мяч пересекает линию ворот, камера это фиксирует и отправляет информацию на часы, которые с помощью специального приложения информируют об этом арбитра. С момента генерации сигнала до отображения его на экране проходит 0,4 секунды. Батарея часов рассчитана на более чем семь часов автономной работы", - цитирует Паннатье ТАСС.
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