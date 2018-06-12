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Судьи на ЧМ-2018 будут носить часы, которые определят взятие ворот

На чемпионате мира в России арбитры матчей будут использовать наручные часы, которые помогут определить, что мяч пересек линию ворот, сообщил директор по вопросам информации швейцарского производителя часов Hublot Фредерик Паннатье.

"Согласно специальной технологии, как только мяч пересекает линию ворот, камера это фиксирует и отправляет информацию на часы, которые с помощью специального приложения информируют об этом арбитра. С момента генерации сигнала до отображения его на экране проходит 0,4 секунды. Батарея часов рассчитана на более чем семь часов автономной работы", - цитирует Паннатье ТАСС.
Вчера, 23:03
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№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Вчера, 23:35) #
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Болеет за:
«Краснодар»
на конец то!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: ПУЛОвер (Вчера, 23:18) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
На наши игры будет специальный датчик,будет ыексировать любое попадание в створ соперника ,и засчитывать гол-))

Часы на наших играх будут с кукушкой, которые при каждом попадании в створ соперника будет орать "Пиастры! Пиастры!" smile


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:15) #
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  •  (2)

Здорово,и вопросов не будет. На наши игры будет специальный датчик,будет ыексировать любое попадание в створ соперника ,и засчитывать гол-))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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