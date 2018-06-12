Президент Швейцарии приедет на чемпионат мира в Россию

Президент Швейцарии Ален Берсе и министр обороны Ги Памерлен приедут в Россию на чемпионат мира."Президент Берсе будет в России 16 и 17 июня. 17 июня он будет в Ростове-на-Дону на матче сборной Швейцарии с Бразилией", — говорится в сообщении швейцарского правительства.Пармелен поедет в Калининград, где 22 июня будет наблюдать за игрой швейцарцев и сербов.