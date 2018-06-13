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Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании

По информации испанских СМИ, на сегодняшней пресс-конференции сборной Испании в Краснодаре может быть уволен главный тренер испанцев Хулен Лопетеги.

Руководитель Федерации футбола Испании Луис Рубиалес недоволен ситуацией с Лопетеги и его последующим переходом на работу в "Реал".

Рубиалес считает объявление о решении Лопетеги до начала ЧМ предательством. Сообщается, что он требовал отставки тренера до своего вчерашнего приезда в Краснодар, но его успокоили остальные члены федерации.

Пресс-конференция начнется в 11:30 по московскому времени.

Marca
Теги: Сборная Испании Лопетеги Реал
Сегодня, 11:15
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(1)
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
"........ И этот дятел, вместо того, чтоб объявить об уходе из сборной в стан врага доброй половины этой команды.......... "

Я что-то не понял? Испанский "Реал" для Испании "стан врага"???
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
verhdon27,
Ну, знаешь ли, Лопетеги тоже поступил как настоящий ...удак! Представь, как под его рук-вом будут играть на ЧМ каталанцы? Ведь сборная Испании практически ничего за историю не выигрывала (в 60-х, по-моему, ЧЕ и всё) до тех пор, пока футболистов из "Реала" и "Барселоны" в 2000-х не сумел объединить тренер (уже бывший тренер "Реала" Дель Боске). Это при том, что в Испании всегда было море талантов, но "Красной Фурией" они стали только к концу 2000-х. И этот дятел, вместо того, чтоб объявить об уходе из сборной в стан врага доброй половины этой команды тогда, когда будут паковаться чемоданы для возвращения домой - не важно, после вылета из группы или с Кубком Мира - он, как только что снесшаяся курица, начинает кудахтать: "Я снесла яйцо! Я снесла яйцо! Кудах-тах-тах!"


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 11:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пресс-конференцию перенесли на 1 час. Что то, видимо, намечается интересное...


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:52) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: verhdon27
А мы думали, что только в России руководитель Федерации футбола с заскоком.

Дураков и зажравшихся чиновников везде полно,только у нас больше всех.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:43) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
А мы думали, что только в России руководитель Федерации футбола с заскоком. Оказывается и в Испании есть такой. За 2 дня до игры на ЧМ менять главного тренера? Хотя сборной Испании главный тренер наверно и не нужен. Там футболисты и сами разберутся как, с кем по какой схеме, и.т. д. играть.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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