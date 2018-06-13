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Сэм Эллардайс: я должен был быть на месте Саутгейта

Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс сказал, что завидует новому наставнику команды Гарету Саутгейту.

"Зависть – вот, что я чувствую. Огромное разочарование. На месте Саутгейта должен быть я. К сожалению, обстоятельства сложились иначе.

Днем ранее я играл в гольф, а на следующий день мне говорят, что я больше не могу работать со сборной. До сих пор не знаю почему. Если бы мы немного подождали и потерпели, я все еще был бы тренером сборной Англии", - цитирует Эллардайса Telegraph
Теги: Сборная Англии Эллардайс
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