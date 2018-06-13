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В тренировке сборной Бразилии не принимает участие Фред

Сборная Бразилии проводит вторую тренировку в Сочи. На запасное роле стадиона "Юг Спорт" вышли 22 игрока, травмированный Фред занимается отдельно.

На поле, подготовленном специально для бразильцев, сделали импровизированную раздевалку, где у каждого футболиста есть шкафчик с его игровым номером.

Первыми на разминку вышли вратари команды. Эдерсон, Кассио и Алиссон вместе с тренером Таффарелом сыграли в настольный футбол.

Остальные футболисты в первые 20 минут, открытых для прессы, проводили разминку.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фред Сборная Бразилии
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