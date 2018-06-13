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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (7)
Источник: есть вероятность, что Хулена Лопетеги сегодня уволят с поста тренера сборной Испании (7)
В тренировке сборной Бразилии не принимает участие Фред
Сборная Бразилии проводит вторую тренировку в Сочи. На запасное роле стадиона "Юг Спорт" вышли 22 игрока, травмированный Фред занимается отдельно.
На поле, подготовленном специально для бразильцев, сделали импровизированную раздевалку, где у каждого футболиста есть шкафчик с его игровым номером.
Первыми на разминку вышли вратари команды. Эдерсон, Кассио и Алиссон вместе с тренером Таффарелом сыграли в настольный футбол.
Остальные футболисты в первые 20 минут, открытых для прессы, проводили разминку.
"Спорт-Экспресс"
На поле, подготовленном специально для бразильцев, сделали импровизированную раздевалку, где у каждого футболиста есть шкафчик с его игровым номером.
Первыми на разминку вышли вратари команды. Эдерсон, Кассио и Алиссон вместе с тренером Таффарелом сыграли в настольный футбол.
Остальные футболисты в первые 20 минут, открытых для прессы, проводили разминку.
"Спорт-Экспресс"
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