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Джюнейт Чакыр рассудит сборные Марокко и Ирана

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр рассудит сборные Марокко и Ирана в матче группового этапа чемпионата мира, сообщается в официальном Twitter-е иранцев.

Матч Марокко и Ирана пройдет в рамках группы В в пятницу 15 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 мск.
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