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Жозе Моуринью: в этот раз сборная Англии, действительно, может выиграть Чемпионат мира

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил перспективы сборной Англии на ЧМ-2018.

"У Англии хорошая группа молодых, но опытных футболистов. Все они играют в лучшей лиге мира, играют за сильнейшие команды, все имеют опыт выступления в Лиге чемпионов, где, естественно, высочайший уровень футбола.

Так что да, думаю, в этот раз они, действительно, могут выиграть чемпионат мира", - цитирует Моуринью Daily Mail.
Теги: Сборная Англии Моуринью
Сегодня, 12:42
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:51) #
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Англия не будет чемпионом мира
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Кубань»
Бразилия, Германия, Франция, Бельгия, Аргентина и Испания (думаю, именно в этой последовательности) не согласятся с этим утверждением.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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