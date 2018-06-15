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Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин назвал количество проданных билетов на матч группы А чемпионата мира между Египтом и Уругваем.

- Есть ли какие-то сложности с пропуском на матч Египта и Уругвая?

- Нет, никаких сложностей нет. Все идеально загрузилось, очередей не было. Все, кто пришли на матч, зашли мгновенно. Пустые трибуны? Может быть, кого-то погода испугала или еще что. У нас продано достаточное количество билетов – около 32 тысяч. Может быть, болельщики еще подойдут.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сорокин Сборная Египта Сборная Уругвая
Сегодня, 16:25
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8
(1)
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:46) #
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online

Система продажи билетов ФИФА на матчи несовершенна. Уже давно все умеют пользоваться интернетом, поэтому продажа 4 билетов на матч в одни руки - нонсенс. Каждый должен покупать билет себе сам. Конкретно на этот матч я пытался купить билет 18 мая, но не срослось. Выбрать время получения билетов в Екатеринбурге на сайте было не возможно, однако почему-то эти билеты были доступны в Волгограде и Самаре.
Ехать за билетом из Екатеринбурга в Самару - дурдом.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Перекупщики и середина рабочего дня.

+ часовые пояса же..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Перекупщики и середина рабочего дня.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 17:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: культурный человек
скупили перекупщики и не сумели перепродать. вот и все.


гарь
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Перекупщики сильно подсуетилисьь... ох, Россия.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Alemu Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
я в Питере ни на один матч через официальные каналы продаж так и не смог купить билеты

а вот у перекупов - пожалуйста
вот тебе и пустые места
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: культурный человек (Сегодня, 16:43) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Барселона»
скупили перекупщики и не сумели перепродать. вот и все.


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Эх!
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:41) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а ,может быть, вы пытаетесь сохранить лицо перед фактом об огромном количестве НЕ проданных билетов, которые оказались никому не нужны.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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