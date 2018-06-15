Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин назвал количество проданных билетов на матч группы А чемпионата мира между Египтом и Уругваем.- Нет, никаких сложностей нет. Все идеально загрузилось, очередей не было. Все, кто пришли на матч, зашли мгновенно. Пустые трибуны? Может быть, кого-то погода испугала или еще что. У нас продано достаточное количество билетов – около 32 тысяч. Может быть, болельщики еще подойдут.