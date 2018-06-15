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Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (7)
Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия - Испания
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча первого тура группы B чемпионата мира — 2018 с национальной командой Испании - 3:3.
Роналду отыграл на поле весь матч и стал автором всех голов своей команды.
Роналду отыграл на поле весь матч и стал автором всех голов своей команды.
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