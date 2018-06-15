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Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия - Испания

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча первого тура группы B чемпионата мира — 2018 с национальной командой Испании - 3:3.

Роналду отыграл на поле весь матч и стал автором всех голов своей команды.
Теги: Роналду Сборная Испании Сборная Португалии
Сегодня, 23:09
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№3 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 23:41) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Один из лучших его матчей за сборную.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: teacher (Сегодня, 23:26) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Еще бы на 90й головой замкнул! Это был бы космос!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: truten74 (Сегодня, 23:24) #
  • +3
  •  (3)

И один в поле воин, если это Роналду!)))?
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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