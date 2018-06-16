Австралию Франция победила. Но чемпионат мира так не выиграть

Небольшая очередь в центр выдачи паспортов болельщиков. Занятно, что сегодня можно было купить билеты ЛЮБОЙ категории внезапно. pic.twitter.com/i6CBJCTVEW — Роман Гуськов (@GuskovRoman) June 16, 2018

Чемпионат мира-2018



Группа C. 1-й тур



Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)



Франция – Австралия 2:1



Гол: Гризманн, 57 (пен.), Погба, 82 - Единак, 61 (пен.)

Сборная Франции стартовала на Мундиале без очковых потерь, но со скрипом. Автор, забивший на сон, чтобы увидеть игру одной из самых талантливых команд мира, рассказывает о том, что происходило до и во время матча в Казани.Наше государство делает всё для успешного проведения чемпионата мира: безвизовый режим для иностранцев, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные поезда. Увы, подкачивает логистика: расписание поездов порой составлено так, что приходится приезжать в город за сутки до матча, а уезжать - через сутки после.На большинство направлений поездов нет в принципе, так что выхода нет - добираться приходится своим ходом, ведь пропуск хоть какото-то из матчей чемпионата мира, на который есть возможность попасть, можно оправдать только попаданием на другой матч.Потому без особых сомнений я поднялся в 3 часа утра по Московскому времени, завёл машину и двинул в красивейшую Казань вместе с семьей. И за 5 часов пути из Самары почти не встречался с двумя главными российскими бедами. Дорога была плохой только на территории Ульяновской области, неказисто вкропишейся между Самарской областью и Татарстаном. Полиция не доставила никаких проблем (быть может, из-за раннего приезда), попадание на парковку для СМИ тоже не вызвало больших трудностей.Ну а атмосфера у арены уверила меня в том, что между сном и футболом выбор этим летом очевиден. Помимо хитов из динамиков на подходе к стадиону звучала живая музыка.Но аккомпанемент должны были задать, конечно, болельщики. Австралийцы, возможно, из-за жёлтого цвета формы, казались очень заметными и многочисленными, но французы прошествовали более организованно и шумно.Среди шествующей к стадиону толпы могли оказаться и люди, которые ещё вчера не планировали поход на футбол. Не знаю, насколько это связано с пустотами на трибунах “Екатеринбург Арены”, но сегодня на сайте ФИФА появились в продаже билеты на матч всех категорий. Даже самой дешёвой. Правда, купить их было тяжело - при клике на 4 категорию ничего не происходило.Несмотря на выброс билетов в день матча, заполнить трибуны до отказа не удалось. Естественно, пустоты зияли на самых дорогих секторах, хотя министр спорта Татарстана вчера удивлялся проблемам “Екатеринбург Арены” и обещал, что в Казани такого не будет.Однако благодаря активным австралийцам, раскрасившим в жёлтые цветы 3 с половиной сектора, про прорехи приходилось забыть. Болельщики сопровождали оглушительным гулом любое неправильное, по их мнению, решение арбитра, а под конец тайма французы даже владели мячом под свист. Перевес австралийцев на трибунах был однозначным.На медиатрибуне тоже - выше меня австралийский журналист во весь голос, от души спел гимн, французов же было не слышно и не видно.С заполнением медиатрибуны, кстати, тоже возникли проблемы. Каждый журналист считает своим долгом написать о знающих и вежливых волонтёрах. Они действительно молодцы, пытаются тебе помочь, даже если не просишь. Но не всегда могут: трудно сказать, зачем меня отправили на 3 этаж с 6-го, ведь всё равно пришлось идти на 6-й. Лифт же не выдерживал ни критики, ни десятка человек, в Самаре в этом плане всё круче. Но не скажу, что меня всё это расстроило - мы люди не гордые, разминка перед игрой никогда не бывает лишней.А вот про игру поначалу так было не сказать. Франция сразу начала разить быстрыми атаками, нанесла 3 удара в створ за 6 минут, но Райан был готов к тому, что сегодня у него будет много работы. Казалось, что вскоре Австралия будет сметена с поля. Похоже, так показалось и французам.Возможно, Дидье Дешам вдохновился тактикой Станислава Черчесова и решил сыграть от соперника. Но, в отличие от сборной России, Франция не забила быстрый гол, а её соперник всё-таки был дееспособен. У Австралии очень хорошая пара Муй-Единак в центре поля, которая, почувствовав, что французы где-то не добегают, где-то не борются до конца, крепкие полузащитники из английской премьер-лиги завладели инициативой в центре поля и принялись разбрасывать мячи по флангам.Команда Берта ван Марвейка вызывала ликование на трибунах каждым новым стандартом, хотя по-настоящему опасен был только один, когда Льорису пришлось вытаскивать мяч из “шестёрки”. Австралия не создала много моментов, но окончательно переманила на свою сторону всех сидевших рядом коллег. Пока у Франции Мбаппе в одиночку пытался пройти всех, “соккеруз” командными усилиями подбирались к чужой штрафной и завершили 1 тайм не только с территориальным, а с игровым преимуществом.Можно было констатировать, что ставка Дешама на скоростную атаку не сработала: австралийцы не отсиживались, но Франция всё равно не могла наладить быстрый переход в атаку. Даже такие мастера продвижения мяча, как Толиссо и Погба, не могли застать врасплох австралийцев. Погба и вовсе мог попасть под огонь жесточайшей критики, но на 56 минуте наконец-то сподобился на первую острую передачу вперёд.Рисдом, единственный игрок стартового состава из австралийской лиги, не дотянулся до мяча в подкате, а до Гризманна - да. В итоге впервые на турнире блестяще проявила себя система VAR: эпизод, казалось, был заигран, но справедливость была восстановлена, хотя некоторые мои коллеги, уже откровенно топившие за Австралию, продолжали кричать про игру в мяч.Франция даже не вымучила гол, как Англия с Тринидадом в 2006-м, Франция просто его забила. Пожалуй, незаслуженно. Но Умтити оказался игроком с повышенным чувством справедливости - ещё никто не соответствовал метафоре Александра Шмурнова “слепой волейболист” так, как Самюэль. Единак повторил свершение Гризмана с 11 метров.Дидье Дешам оказался перед проблемой-мечтой всех тренеров мира. У него настолько крутая атака, что прятать её на скамейке нельзя, особенно когда игра не идёт. Поэтому можно позволить себе заменить даже Гризманна. Франция должна была начать давить, ведь на поле появился Жиру, пусть и с замотанной головой, а также Набиль Фекир.Однако героем стал не кто иной, как Поль Погба, которого в перерыве по-хорошему можно было менять. Да, с помощью рикошета от Бехича, Поль по сути сделал второй гол.Фаворитского впечатления эта Франция, конечно, не произвела. Быть может, команда наберёт по ходу турнира, а первый трудности первого матча отрезвят игроков и заставят Дешама искать новые варианты игры и состава. Пока же Франция побеждает даже не на классе, а скорее на фарте. А единственной командой-доминатором остаётся наша - во всех остальных матчах есть борьба, которую “соккеруз” сегодня проиграли очень обидным образом.Льорис, Павар, Эрнандес, Варан, Юмтити, Канте, Толиссо (Матюиди, 80), Погба, Мбаппе, Гризманн (Жиру, 71), Дембеле (Фекир, 71)Райан, Рисдон, Бехич, Сэйнсбари, Единак, Миллигэн, Муй, Рогич (Ирвайн, 72), Леки, Наббаут (Юрич, 63), Круз (Арзани, 85)Леки, 14, Ридсон, 57, Толиссо, 78, Бехич, 88