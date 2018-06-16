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Сборная Хорватии уверенно обыграла Нигерию

Сборная Хорватии уверенно обыграла Нигерию в матче группового турнира чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа D. 1-й тур

Стадион: Калининград (Калининград, Россия)

Хорватия – Нигерия 2:0

Голы: Этебо, 36, Модрич, 70

Хорватия: Субашич - Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида - Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич - Крамарич, (Брозович, 68), Манджукич.

Нигерия: Узохо - Трост-Эконг, Шеху, Идову, Балогун - Ндиди, Этебо, Оби Микел, Мозес, Ивоби, (Муса, 70), - Игало.

Предупреждения: Трост-Экон, 70, Брозович, 90
Теги: Сборная Хорватии Сборная Нигерии
Вчера, 23:57
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9
(0)
№9 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:05) #
  • -1
  •  (1)
online

как же у мяса бомбит от Мусы smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: казылык (Сегодня, 00:31) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: stainless
казылык,
Не хнычь, в штабе Хорватии - Ивица Олич smile Рохо сегодня тунца у исландцев лососнул)))

а Исландия разве победила? stuck_out_tongue_closed_eyes а вот мусела изрядно потрепали)))
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: stainless (Сегодня, 00:21) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
казылык,
Не хнычь, в штабе Хорватии - Ивица Олич smile Рохо сегодня тунца у исландцев лососнул)))
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: blackin (Сегодня, 00:18) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: казылык
Чпокнули мусенка)

Конечно,Большой дядя Витя Викдо не смог обойтись без верного вафлика Андрюши-инвалида.
Андрюша,чем срать тут годами, лучше бы вступил в параолимпийскую сборную пиздаболов. Кто кого обосерЁт.
Срись с немцами,гнида недоделанная. Али с англичанами.
Бедное ты больное уёбище.
Регистрация: 19.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: казылык (Сегодня, 00:12) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Надежда Напутина

Это очень хуево

кому как)
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: ова Жириновский Москва (Сегодня, 00:12) #
  • -3
  •  (3)

Нигерия явный аутсайдер не только этой группы но и всего чемпионата. Почти уверен что они очков не наберут. Да и вообще 5 сборных от Африки на Чм это много если учитывать уровень их сборных.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:12) #
  • +1
  •  (3)

молодцы


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Надежда Напутина (Сегодня, 00:10) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: казылык
Чпокнули мусенка)

Это очень хуево.
Наши враги хорваты немного обыграли наших друзей из африки.
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: казылык (Сегодня, 00:03) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Бавария»
Чпокнули мусенка)
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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