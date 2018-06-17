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Александр Коларов: где-то в голове у меня сидела мысль, что хочу забить именно такой красивый гол

Лучший игрок матча между сборными Сербии и Коста-Рики по мнению болельщиков Александр Коларов ответил на вопросы журналистов на специальной пресс-конференции. Корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин передает слова футболиста.

- Где-то в голове у меня сидела мысль, что я хочу забить именно такой красивый гол. Но главное было все-таки сыграть хорошо как команда, оставить все свои силы на поле. Хорошо, что в течение игры так все и было. Наш тренер хорошо подготовил нас. Он говорил, что стандартаные положения являются нашей сильной стороной. Я, кстати, их отрабатывал дополнительно.

Если говорить в целом об игре, то как капитан я удовлетворен усилиями команды. Победу и гол я вместе с командой хочу посвятить Горану Болечивечу – директору нашей футбольной федерации. Мы хотим заявить, что мы с ним на сто процентов.

Если смотреть на ситуацию в группе, то важно, что у нас есть уже 3 очка. Но нам еще играть 2 мачта. Встреча со Швейцарией будет самой сложной и трудной. У нас есть преимущество, но заниматься математикой и считать, как нам надо будет сыграть с ними, сейчас я не хочу. Если будем играть на ничью, то точно проиграем.
Теги: Коларов Сборная Сербии Сборная Коста-Рики
Сегодня, 17:48
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