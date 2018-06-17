Германии нужна реформация? Они не смогли победить Мексику в первом туре

Чемпионат мира-2018



Группа F. 1-й тур



Стадион: Лужники



Германия – Мексика 0:1

Похоже, что вся критика, которая вывалилась на Йоахима Лёва в последнее время, возникла не на пустом месте. Немцы, которые громили Мексику год назад, сегодня ей уступили. Пусть им и не повезло. Рассказываем о том, как это происходило.Редкая команда, встречающаяся с Германией, избежит роли выраженного андердога. Так было и на этот раз, несмотря на то, что мексиканская сборная далеко не средняя. Во многом на подобное соотношение сил влияла и последняя встреча этих команд. Было это около года назад на Кубке Конфедераций. Тогда в полуфинале Германия совершенно не основным составом разобрала центральных американцев на разгромные 4:1.Правда, абсолютной уверенности в превосходстве немцев в прессе не было. В последнее время их вообще больше ругали, - в первую очередь Йоахима Лева за старомодность и нежелание хоть чуть-чуть менять свою команду.Как и в случае с несколькими уже прошедшими матчами этого чемпионата мира, игра началась со взрыва, - динамичный старт вообще одна из вырисовывающихся черт идущего турнира на данный момент. Мексиканские футболисты, которые уже через пару минут после этого эпизода откатились и действовали из глубокого подполья, уже на первой минуте оказались на убойной позиции, но под удар в последний момент лег Боатенг.Впрочем, территориальное превосходство немцев прожило не больше десяти минут. По крайней мере, сплошное, - оно возвращалось не один раз, но отдельными моментами. Ощущение того, что Мексика осознанно скромничает, не рискует исчезло так же быстро, как и сложилось. Но, конечно, Мексика делала акцент именно на скоростные выпады.Немцы были хороши правым флангом. Тем, на котором действовал Мюллер. Оттуда в первую треть тайма шли самые съедобные кроссы на Вернера, но мяч каждый раз летел прямо в Очоа.Нойер тоже не оставался без работы, но чаще всего до удара мексиканцы не доводили. Когда оказывалось свободное пространство на половине поля немцев и номинальным гостям удавалось продраться через центр, "ацтеки" прекрасно бежали, но тушевались в последний момент, - несколько моментов упустил нападающий Эрнандес.Но еще до перерыва Мексика сумела реализовать свой принцип футбола на этот матч в забитый гол. После агрессивного (в плане неожиданности и настойчивости) отбора Эрреры мяч в несколько касаний оказался в штрафной площади Нойера. Лосано убрал защитника и расстрелял сблизи Нойера. Потерял снаряд и навлек на своих партнеров голевую атаку Хедира. Германия настойчиво пыталась отквитаться еще до перерыва, сподобилась только на опасный удар с штрафного, - Очоа потащил.После перерыва Германия прибавляла с большим трудом. Реального доминирования установить не удавалось. При этом стоило чуть зазеваться, мексиканцы стремительно рвались вперёд. Небольшими силами, - но их хватало. В начале второго тайма "ацтеки" ещё раз показали, как они умеют это делать, но в очередной раз был плох Чичарито.Йоахим Лев, наверное, успевал подумать и о том, какой бешеный объём критики вывалится на него в случае неудачного результата, - за того же Лероя Сане. Придавить соперника у немцев получилось на экваторе второго отрезка встречи, но вот достичь очевидного голевого момента было сложно. Возникало много рабочих моментов, которые вполне могли воплотиться в голы, - много навесов и прострелов, много набросов. Но вот чего не хватало Германии - игровых взрываний или свежих идей. Мог ли добавить этого Сане? Думается, что вполне.Последние десять минут Мексике было совсем тяжело. Видимо, из-за усталости терялась концентрация, поэтому возникало достаточно много опасных моментов в штрафной Очоа. Конечно, Мексике везло. На 89-й минуте случилась, например, штанга. Но, наверное, без удачи ни одному противнику обыграть Германию невозможно. Они выдержали. Во многом - благодаря своему голкиперу. В этой игре Очоа был даже больше чем половина команды.Лосано, 35Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 81), Хедира (Ройс, 62), Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер (Брандт, 87).Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано (Хименес, 67), Гуардадо (Маркес, 75), Эррера, Х. Эрнандес, Вела (Альварес, 59).Морено, 40, Мюллер, 85, Эррера, 90.