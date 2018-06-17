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Германии нужна реформация? Они не смогли победить Мексику в первом туре

Германии нужна реформация? Они не смогли победить Мексику в первом туреПохоже, что вся критика, которая вывалилась на Йоахима Лёва в последнее время, возникла не на пустом месте. Немцы, которые громили Мексику год назад, сегодня ей уступили. Пусть им и не повезло. Рассказываем о том, как это происходило.

Редкая команда, встречающаяся с Германией, избежит роли выраженного андердога. Так было и на этот раз, несмотря на то, что мексиканская сборная далеко не средняя. Во многом на подобное соотношение сил влияла и последняя встреча этих команд. Было это около года назад на Кубке Конфедераций. Тогда в полуфинале Германия совершенно не основным составом разобрала центральных американцев на разгромные 4:1.

Правда, абсолютной уверенности в превосходстве немцев в прессе не было. В последнее время их вообще больше ругали, - в первую очередь Йоахима Лева за старомодность и нежелание хоть чуть-чуть менять свою команду.

Как и в случае с несколькими уже прошедшими матчами этого чемпионата мира, игра началась со взрыва, - динамичный старт вообще одна из вырисовывающихся черт идущего турнира на данный момент. Мексиканские футболисты, которые уже через пару минут после этого эпизода откатились и действовали из глубокого подполья, уже на первой минуте оказались на убойной позиции, но под удар в последний момент лег Боатенг.

Впрочем, территориальное превосходство немцев прожило не больше десяти минут. По крайней мере, сплошное, - оно возвращалось не один раз, но отдельными моментами. Ощущение того, что Мексика осознанно скромничает, не рискует исчезло так же быстро, как и сложилось. Но, конечно, Мексика делала акцент именно на скоростные выпады.

Немцы были хороши правым флангом. Тем, на котором действовал Мюллер. Оттуда в первую треть тайма шли самые съедобные кроссы на Вернера, но мяч каждый раз летел прямо в Очоа.

Нойер тоже не оставался без работы, но чаще всего до удара мексиканцы не доводили. Когда оказывалось свободное пространство на половине поля немцев и номинальным гостям удавалось продраться через центр, "ацтеки" прекрасно бежали, но тушевались в последний момент, - несколько моментов упустил нападающий Эрнандес.

Но еще до перерыва Мексика сумела реализовать свой принцип футбола на этот матч в забитый гол. После агрессивного (в плане неожиданности и настойчивости) отбора Эрреры мяч в несколько касаний оказался в штрафной площади Нойера. Лосано убрал защитника и расстрелял сблизи Нойера. Потерял снаряд и навлек на своих партнеров голевую атаку Хедира. Германия настойчиво пыталась отквитаться еще до перерыва, сподобилась только на опасный удар с штрафного, - Очоа потащил.

После перерыва Германия прибавляла с большим трудом. Реального доминирования установить не удавалось. При этом стоило чуть зазеваться, мексиканцы стремительно рвались вперёд. Небольшими силами, - но их хватало. В начале второго тайма "ацтеки" ещё раз показали, как они умеют это делать, но в очередной раз был плох Чичарито.

Йоахим Лев, наверное, успевал подумать и о том, какой бешеный объём критики вывалится на него в случае неудачного результата, - за того же Лероя Сане. Придавить соперника у немцев получилось на экваторе второго отрезка встречи, но вот достичь очевидного голевого момента было сложно. Возникало много рабочих моментов, которые вполне могли воплотиться в голы, - много навесов и прострелов, много набросов. Но вот чего не хватало Германии - игровых взрываний или свежих идей. Мог ли добавить этого Сане? Думается, что вполне.

Последние десять минут Мексике было совсем тяжело. Видимо, из-за усталости терялась концентрация, поэтому возникало достаточно много опасных моментов в штрафной Очоа. Конечно, Мексике везло. На 89-й минуте случилась, например, штанга. Но, наверное, без удачи ни одному противнику обыграть Германию невозможно. Они выдержали. Во многом - благодаря своему голкиперу. В этой игре Очоа был даже больше чем половина команды.

Чемпионат мира-2018

Группа F. 1-й тур

Стадион: Лужники

Германия – Мексика 0:1


Гол: Лосано, 35

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 81), Хедира (Ройс, 62), Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер (Брандт, 87).

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано (Хименес, 67), Гуардадо (Маркес, 75), Эррера, Х. Эрнандес, Вела (Альварес, 59).

Предупреждения: Морено, 40, Мюллер, 85, Эррера, 90.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: сборная Германии сборная Мексики Очоа Нойер
Сегодня, 19:54
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№5 Написал: Faraon (Сегодня, 21:50) #
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online

Германии нужна Бразилия в плей оф
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да немцам то что паниковать? Ну проиграли эту игру - две следующих выиграют.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Сегодня Мексика в России устроила Германии "Сталинград".
Самоуверенность подвела фрицев и тогда, и сейчас.
За недооценку соперника надо расплачиваться...
ЗА АЦТЕКОВ!!!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 20:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Пешком немцы ходили до 70-й минуты, потом ускорились, но не свезло.
Явно расчитывают на пик формы в плей-оф выйти, но таким макаром туда можно и не попасть)
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 20:02) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А-хрю-неть... ИМХО, сборная Германии играла даже не в традиции сборной России, а именно в том, в чем мы, болельщики. сборную обвиняем, имеется ввиду, что, бывает - и перебарщиваем.
Чемпионы мира себя сегодня категорически беззубой командой показали, что, при таком-то наборе реально звезд... Ну правда, как в анекдоте - из трех подшипников два сломал, а последний шарик прое*ал куда-то


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
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