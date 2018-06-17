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Младен Крстаич: мы играли как единая команда - вот что для меня было самым важным

Корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин передает из Самары слова главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, чья команда сегодня обыграла сборную Сербии со счетом 1:0.

Вы довольны победой? Не слишком эгоистичны были ваши игроки, когда они хотели удвоить ваше преимущество?

- Шансы они всегда такие, что либо ты ими пользуешься, либо ты их упускаешь. Все происходило так как происходило, никто не был эгоистичным. Подход был правильным – это важно. Мы это подчеркивали на протяжении последних недель – мы должны быть едиными. Темп у игры был хороший все 90 минут. Мы доминировали. После нашего гола Коста-Рика попыталась создать угргозы, но хорошо, что мы не оттянулись слишком сильно назад. Соперник сыграл хорошую игру, но наша оборона была на своем месте и нейтрализовала их сильные стороны, которые мы знали еще до игры. Мы были активны и играли как единая команда – вот что для меня было самым важным, повторюсь. Несмотря на победу, мы должны четко стоять на земле и продолжать работу такой же командой. Я счастлив и горжусь своими игроками. Без ложной скромности заявлю - все мы подчеркнули своей игрой великолепную атмосферу, которая царит у нас в команде. И, конечно, мне очень жаль, что в конце игры произошел небольшой неприятный инцидент.

Как вы можете оценить игру Митровича?

- Я знаю его сильные качества, но ему не хватило сегодня удачи, чтобы забить. Мы его приберегаем для последующих игр. Он очень важный элемент в нашем нападении. Он ведь может помогать еще и в защите. Сомнений в нем у меня нет.
Теги: Сборная Сербии Сборная Коста-Рики
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