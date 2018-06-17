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Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия — Швейцария

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча чемпионата мира с национальной командой Швейцарии.

Коутиньо стал автором первого гола, забив в ворота швейцарцев после дальнего удара.
Теги: Коутиньо Сборная Бразилии Сборная Швейцарии
Сегодня, 23:17
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