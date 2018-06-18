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Заместитель директора Самарского метрополитена объяснил, почему проезд в дни матчей ЧМ-2018 остается платным

Первый заместитель директора Самарского метрополитена Алексей Гурьянов ответил болельщикам, которые жаловались на то, что не могут воспользоваться метро бесплатно в дни матчей ЧМ-2018, несмотря на наличие паспорта болельщика и билета на игру.

– Это связано с тем, что, в соответствии с документами по транспортному обеспечению на период ЧМ-2018, Самарский метрополитен не входит в список маршрутов для перевозки пассажиров на спортивные мероприятия, а действие FAN ID распространяется только на них, – объяснил Гурьянов. – То есть, если хочется добраться до фан-зоны или стадиона бесплатно – есть трамвай и автобусы-шаттлы. Мы юридически не имеем права возить болельщиков бесплатно. Согласно постановлению правительства Самарской области, пользоваться метрополитеном бесплатно могут только волонтеры и представители специальных категорий FIFA, имеющие определенную аккредитацию.

– Почему Самарский метрополитен не был включен в список бесплатных маршрутов?

– "Самара Арена" и фан-зона находятся далеко от станций. В Самаре метрополитен расположен немного в другой части города. Единственное, что можем сделать – доставить людей из отдельных районов города до пересадочных остановок, на которых можно сесть в бесплатный автобус-шаттл или трамвай.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 16:24
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№1 Написал: GPS (Сегодня, 16:35) #
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Крохоборы....
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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