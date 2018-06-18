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Матч между Швецией и Южной Кореей в Нижнем Новгороде посетили 42 300 болельщиков

Матч группы F между сборными Швеции и Южной Кореи собрал 42 300 зрителей.

Игра проходила в Нижнем Новгороде.

Общая вместимость арены 44 899 человек.

Официальный сайт ФИФА
Теги: Сборная Швеции Сборная Южной Кореи
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