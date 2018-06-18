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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Заместитель директора Самарского метрополитена объяснил, почему проезд в дни матчей ЧМ-2018 остается платным (2)
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ЦСКА начал подготовку к сезону (5)
ЦСКА начал подготовку к сезону (5)
Матч между Швецией и Южной Кореей в Нижнем Новгороде посетили 42 300 болельщиков
Матч группы F между сборными Швеции и Южной Кореи собрал 42 300 зрителей.
Игра проходила в Нижнем Новгороде.
Общая вместимость арены 44 899 человек.
Официальный сайт ФИФА
Игра проходила в Нижнем Новгороде.
Общая вместимость арены 44 899 человек.
Официальный сайт ФИФА
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