Англия - Тунис: англичане начнут игру с тремя центральными защитниками

Сборные Англии и Туниса объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира—2018.Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.Ассен, С. Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Маалул, Сасси, Скири, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Слити, Бадри.Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.