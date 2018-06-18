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Англия - Тунис: англичане начнут игру с тремя центральными защитниками

Сборные Англии и Туниса объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира—2018.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.

Тунис: Ассен, С. Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Маалул, Сасси, Скири, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Слити, Бадри.

Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.
Теги: Сборная Англии Сборная Туниса
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