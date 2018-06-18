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Болельщик сборной Англии: британские СМИ обманывали нас!

Болельщики сборной Англии перед матчем команды на ЧМ-2018 с Тунисом в Волгограде поделились впечатлениями от города и отметили, что британские СМИ пишут много неправды о России.

"Мы в восторге от Волгограда. Знаю, что здесь была великая битва, где-то в 1942-1943 годах, я прав? Знаю, что здесь пало несколько сотен тысяч войнов ради свободы и ради победы. Мы посетили музей, изучили некоторые особенности русской культуры. болельщиков.

На самом деле, в России все просто замечательно. Учитывая тот ужас, который мы читали в наших СМИ о России и местных людях, мы были приятно удивлены. Мы увидели всё своими глазами и, я думаю, больше никогда не будем верить газетам. Они нас обманывают!" - цитирует болельщика Чемпионат
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 21:53
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19
(21)
№19 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 23:38) #
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online

Цитата: Frankenstein
хочется больше футбола

Возьми мячик, выйди во двор...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№18 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Советская пропаганда )
Кто сказал? Все болельщики, коллективно?))
Сдается мне, господа, нам лапшу опять на уши вешают) уж как третий десяток лет скоро будет...


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№17 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:06) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Как же надоела эта политика и информационные войны,хочется больше футбола
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 23:06) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: P.V.
Все СМИ одинаковые

само собой.

ещё бы кое-кому и у нас тоже(на самом деле – много кому)научиться судить о чем-либо не основываясь на том ,что ему в уши из газет или ящика надули,а базируясь на собственном опыте.
благо,приобрести такой опыт сейчас большой проблемой не является).
ну логично же - оторви сначала жoпy от дивана,съезди(желательно - не раз),посмотри,пообщайся с людьми,и только потом уже рассказывай о том как,где и почему.
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
№15 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:56) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рома Евсеенко
Цитата: HM2018
Это он здесь так поёт а в Англии всё наоборот будет петь

К бабке не ходи!!тоже подумал об этом

ХЗ... Может, и так. А может, и нет.
50/50
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 22:55) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рома Евсеенко
Цитата: HM2018
Это он здесь так поёт а в Англии всё наоборот будет петь

К бабке не ходи!!тоже подумал об этом

там отрава цветет ...острова гнилые бешеные ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 22:45) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
опять гришка-членосос обьявился... надрачиватель на три темы: Путин, Россия, рабы...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№12 Написал: grisha (Сегодня, 22:36) #
  • -13
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
того болельщика наверно зовут Ваня Сидоров из Рязани.

Не Ванька, а Вовка чудак
И не из Разани, а а из нашей подворотни , где сидели обосранынные дети палачей
Как раз в общежтиии этих поднококов -напротив Крестов они жили
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 22:28) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HM2018
Это он здесь так поёт а в Англии всё наоборот будет петь

К бабке не ходи!!тоже подумал об этом
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:09) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это он здесь так поёт а в Англии всё наоборот будет петь


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№9 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 22:08) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P.V.
Пи3дабол на пи3даболе, пи3даболом погоняет ! Итог- Все СМИ одинаковые !

Так всегда было, есть и будет!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:06) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зрадник. Убиенные чеченские геи проклянут тебя
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: АБВ М (Сегодня, 22:06) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: К.А.
первый пошел.главное чтоб без имен и фамилий,а то британский парламент их не впустит обратно.

Наоборот! Пусть не боятся!Если несколько тысяч человек выскажутся, ничто не поможет британскому парламенту!

Цитата: Aseev Valeri
Наши СМИ нам тоже нагло врут.Если человек думает головой,никто его не обманет.

Чтобы узнать правду,надо рассмотреть все точки зрения!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:02) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Пи3дабол на пи3даболе, пи3даболом погоняет ! Итог- Все СМИ одинаковые !


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:02) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Виям подняли веки)

Мы увидели всё своими глазами и, я думаю, больше никогда не будем верить газетам.

А Минздрав профессор Преображенский предупреждал...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 22:00) #
  • -11
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Этого болельщика наверно зовут Ваня Сидоров из Рязани.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 22:00) #
  • +7
  •  (19)
Болеет за:
«Реал»
Наши СМИ нам тоже нагло врут.Если человек думает головой,никто его не обманет.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 21:58) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Мягко сказано...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:58) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
первый пошел.главное чтоб без имен и фамилий,а то британский парламент их не впустит обратно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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