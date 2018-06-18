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Болельщик сборной Англии: британские СМИ обманывали нас!
Болельщики сборной Англии перед матчем команды на ЧМ-2018 с Тунисом в Волгограде поделились впечатлениями от города и отметили, что британские СМИ пишут много неправды о России.
"Мы в восторге от Волгограда. Знаю, что здесь была великая битва, где-то в 1942-1943 годах, я прав? Знаю, что здесь пало несколько сотен тысяч войнов ради свободы и ради победы. Мы посетили музей, изучили некоторые особенности русской культуры. болельщиков.
На самом деле, в России все просто замечательно. Учитывая тот ужас, который мы читали в наших СМИ о России и местных людях, мы были приятно удивлены. Мы увидели всё своими глазами и, я думаю, больше никогда не будем верить газетам. Они нас обманывают!" - цитирует болельщика Чемпионат
"Мы в восторге от Волгограда. Знаю, что здесь была великая битва, где-то в 1942-1943 годах, я прав? Знаю, что здесь пало несколько сотен тысяч войнов ради свободы и ради победы. Мы посетили музей, изучили некоторые особенности русской культуры. болельщиков.
На самом деле, в России все просто замечательно. Учитывая тот ужас, который мы читали в наших СМИ о России и местных людях, мы были приятно удивлены. Мы увидели всё своими глазами и, я думаю, больше никогда не будем верить газетам. Они нас обманывают!" - цитирует болельщика Чемпионат
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