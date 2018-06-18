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Тунис – Англия: матч посетили 41064 зрителя

Матч сборных Англии с Тунисом в Волгограде посетили 41064 болельщика.

Это рекорд посещаемости "Волгоград-Арены", которая вмещает 43713 человек.

ТАСС
Теги: Сборная Англии Сборная Туниса
Сегодня, 23:22
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№1 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 23:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
А тем временем в Мальме отпраздновали выигрыш сборной - толпу фанатов расстреляли из автоматического оружия... И кто дикари?


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
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