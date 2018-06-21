Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и вышла в плей-офф турнира.Чемпионат мира-2018Группа C. 2-й турСтадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)Мбаппе, 35Франция: Льорис, Павар, Эрнандес, Варан, Юмтити, Канте, Погба (Н'Зонзи, 88), Матюиди, Мбаппе, Жиру, Гризманн (Фекир, 80)Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Рамос, Родригес (Сантамария, 46), Йотун (Фарфан, 46), Акино, Куэва (Руидиас, 82), Флорес, Каррильо, ГеррероПредупреждения: Матюиди, 16, Герреро, 22, Акино, 80, Погба, 86