Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Перу

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Перу

Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и вышла в плей-офф турнира.

Чемпионат мира-2018

Группа C. 2-й тур

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)

Франция – Перу 1:0

Гол: Мбаппе, 35

Франция: Льорис, Павар, Эрнандес, Варан, Юмтити, Канте, Погба (Н'Зонзи, 88), Матюиди, Мбаппе, Жиру, Гризманн (Фекир, 80)

Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Рамос, Родригес (Сантамария, 46), Йотун (Фарфан, 46), Акино, Куэва (Руидиас, 82), Флорес, Каррильо, Герреро

Предупреждения: Матюиди, 16, Герреро, 22, Акино, 80, Погба, 86
Теги: Сборная Франции Сборная Перу
Сегодня, 19:53
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5
(0)
№5 Написал: SVN (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (2)

Дешам-антифутбол unamused
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да и третий матч превратился в формальность, афронцузов с датчанами устроит ничья
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 19:59) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль перуанцев...веселые ребята.


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Есть первая африканская сборная в плей-офф.
Обидно за перуанцев, не заслужили они такого раннего вылета.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 19:54) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
проскочили жабоеды...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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