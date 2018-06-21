Аргентина - Хорватия: Месси, Чорлука и Агуэро сыграют с первых минут

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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Аргентина - Хорватия: Месси, Чорлука и Агуэро сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Хорватии на матч чемпионата мира.

Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Меса, Перес, Месси, Агуэро.

Хорватия: Субашич - Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида - Ракитич, Модрич, Брозович - Перишич, Манджукич, Ребич
Теги: Сборная Аргентины Сборная Хорватии
Сегодня, 20:08
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5
(0)
№5 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: dimon_1973
Цитата: styh
Где Ведран??

Судя по заголовку где-то между Месси и Агуэро. :))

sweat_smile

Блин, ни Дибалы, ни Игуаина, ни Ди Марии. Надеюсь, Сампаоли знает, что делает.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dimon_1973
Судя по заголовку где-то между Месси и Агуэро. :))

это 1000+
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Где Ведран??

Судя по заголовку где-то между Месси и Агуэро. :))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Где Ведран??


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
КАМАЗ
МЕССИ, ЧОРЛУКА И АГУЭРО СЫГРАЮТ С ПЕРВЫХ МИНУТ


Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Меса, Перес, Месси, Агуэро.

Хорватия: Субашич - Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида - Ракитич, Модрич, Брозович - Перишич, Манджукич, Ребич


Ну и в каком из этих составов вы увидели Чорлуку?
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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