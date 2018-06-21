Дидье Дешам: российская команда уже добилась немалого, поздравляю их

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Дидье Дешам: российская команда уже добилась немалого, поздравляю их

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Перу на чемпионате мира со счетом 1:0.

- Квалификация, победа, прекрасный вечер?

- Хорошее резюме, мы сделали то, что нужно было для победы, у нас было больше возможностей, во втором тайме мы концентрировались на защите, мы работали солидарно. Это большой источник удовлетворения – квалификация после второго матча. Мы не можем каждый раз победить со счетом 25:0, это все-таки чемпионат мира.

- Жиру своей игрой поменял стиль команды, вы будете продолжать?

- Он давно играет, у него свои характеристики и свой почерк, его поддержка и роль в игре важны для нас, он прекрасно показал себя, хорошо взаимодействовал с Гризманном. Очень часто, когда его нет, мы замечаем, насколько он важен для команды.

- В первом тайме были нервные моменты для вас?

- Нервным я не был, я не был полностью удовлетворен тем, что мы делали, нам приходилось самим уходить в оборону, было таких 25 минут, хотя мы действовали хорошо, этот компонент надо улучшать.

- Вы не думаете, что лучше занять второе место в группе, а не первое?

- У нас две победы за плечами, но мы выйдем только побеждать в следующем матч, я не буду удовлетворен вторым местом, мы не будем выбирать соперника, а уже потом посмотрим, с кем будем иметь дело.

- Как оцениваете игру хозяев чемпионата. Не хотите встретиться в четвертьфинале или полуфинале с Россией?

- Хотел бы поздравить российскую сборную, две прекрасные победы, это источник большого энтузиазма, также это хорошо для страны, как для организатора. Дальше уровень соперников будет возрастать, не факт, что они далеко зайдут, это касается и нас. Но замечу, что российская команда уже добилась немалого.

- Несколько слов о Киллиане Мбаппе…

У меня есть одно слово – браво. Забить в таком возрасте на чемпионате мира очень здорово. У него прекрасные скоростные качества, он много делает для команды, он помогает и обороне, я удовлетоврен тем, что увидел.

Rusfootball.info
Теги: Дешам Сборная Франции Сборная Перу
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