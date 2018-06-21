Дидье Дешам: российская команда уже добилась немалого, поздравляю их

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Перу на чемпионате мира со счетом 1:0.- Хорошее резюме, мы сделали то, что нужно было для победы, у нас было больше возможностей, во втором тайме мы концентрировались на защите, мы работали солидарно. Это большой источник удовлетворения – квалификация после второго матча. Мы не можем каждый раз победить со счетом 25:0, это все-таки чемпионат мира.- Он давно играет, у него свои характеристики и свой почерк, его поддержка и роль в игре важны для нас, он прекрасно показал себя, хорошо взаимодействовал с Гризманном. Очень часто, когда его нет, мы замечаем, насколько он важен для команды.- Нервным я не был, я не был полностью удовлетворен тем, что мы делали, нам приходилось самим уходить в оборону, было таких 25 минут, хотя мы действовали хорошо, этот компонент надо улучшать.- У нас две победы за плечами, но мы выйдем только побеждать в следующем матч, я не буду удовлетворен вторым местом, мы не будем выбирать соперника, а уже потом посмотрим, с кем будем иметь дело.- Хотел бы поздравить российскую сборную, две прекрасные победы, это источник большого энтузиазма, также это хорошо для страны, как для организатора. Дальше уровень соперников будет возрастать, не факт, что они далеко зайдут, это касается и нас. Но замечу, что российская команда уже добилась немалого.У меня есть одно слово – браво. Забить в таком возрасте на чемпионате мира очень здорово. У него прекрасные скоростные качества, он много делает для команды, он помогает и обороне, я удовлетоврен тем, что увидел.