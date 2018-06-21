Лука Модрич: ошибка вратаря была подарком, но это заслуженная победа

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2018 над национальной командой Аргентины.- Самая главная цель достигнута, дальше мы идем по играм, мы не должны быть самоуверенны. Не должны поддаваться эйфории. Давайте останемся реалистами. Перед нами стоят еще замечательные возможности.- Не, думаю что нам было слишком легко обыграть их, но победа была полностью заслужена. Ошибка вратаря была просто подарком. Особенно во втором тайме нам удалось сбалансировать игру.- Это была коллективная игра, мы больше мячом владели, особенно во втором тайме, но в первом тайме у Аргентины было больше владение. Мы старались оставить без мяча Месси, поскольку он самый опасный игрок. Думаю, все заслуженно.