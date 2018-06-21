Лука Модрич: ошибка вратаря была подарком, но это заслуженная победа

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
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Лука Модрич: ошибка вратаря была подарком, но это заслуженная победа

Лука Модрич: ошибка вратаря была подарком, но это заслуженная победаПолузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2018 над национальной командой Аргентины.

- Вы вышли из группы. Какая следующая цель?

- Самая главная цель достигнута, дальше мы идем по играм, мы не должны быть самоуверенны. Не должны поддаваться эйфории. Давайте останемся реалистами. Перед нами стоят еще замечательные возможности.

- Месси сегодня был не эффективен, и оборона слаба у них.

- Не, думаю что нам было слишком легко обыграть их, но победа была полностью заслужена. Ошибка вратаря была просто подарком. Особенно во втором тайме нам удалось сбалансировать игру.

- Почему вы играли так хорошо?

- Это была коллективная игра, мы больше мячом владели, особенно во втором тайме, но в первом тайме у Аргентины было больше владение. Мы старались оставить без мяча Месси, поскольку он самый опасный игрок. Думаю, все заслуженно.

Rusfootball.info
Теги: Модрич Сборная Аргентины Сборная Хорватии
Вчера, 23:31
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3
(1)
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Правильно, аргентинцы сами не воспользовались подарком хорватов, когда Перес промазал по пустым.
Лука положил очередного красавца, которые он поставил на конвейер.
Его скрытые удары из-за штрафной это космос.

Гол шикарный. Как он раскачал защитника, что получил полтора метра пространства! И как положил!
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 00:00) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кого-то этот вратарь напоминает... Помнится Бухарову в Рубине голевой отдал. За сборную в 2010 году - тоже laughing


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Правильно, аргентинцы сами не воспользовались подарком хорватов, когда Перес промазал по пустым.
Лука положил очередного красавца, которые он поставил на конвейер.
Его скрытые удары из-за штрафной это космос.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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