В России на 25% вырос спрос на футбольные мячи

В период с февраля по май 2018 года спрос на футбольные мячи в России вырос на 24,6 %. В июне тенденция продолжилась - по состоянию на день открытия ЧМ-2018 число запросов о покупке мячей выросло на 25,4 % в сравнении с маем.Вместе со спросом выросли и цены. Средняя стоимость футбольного мяча в период с февраля по май выросла на 43,3 % — с 3492 руб. в феврале до 5004 руб. в мае.Помимо обычных мячей, в Интернете можно приобрести и эксклюзивные экземпляры. Например, мяч 1966 года с автографами игроков команды СССР того времени или мяч с росписями нынешних игроков сборной России. Также продается мяч, на котором перед открытием ЧМ-2018 расписался легендарный бразильский нападающий Роналдо.