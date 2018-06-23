Болельщица из Ирана на фото для Fan ID и на российском стадионе

Одна и та же болельщица на фото для FAN ID, сделанном в Иране:...и она же на трибуне российского стадиона.Стоит отметить, что во время этого чемпионата мира на стадион в Иране впервые после Исламской революции 1979 на стадион впервые пустили женщин. Он смогли вместе с мужчинами посмотреть трансляцию игры Португалия - Иран, устроив сидячую забастовку у арены, после того, как первоначальное решение пустить их на стадион было отменено.