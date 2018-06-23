Болельщица из Ирана на фото для Fan ID и на российском стадионе

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
G4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

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Болельщица из Ирана на фото для Fan ID и на российском стадионе

Одна и та же болельщица на фото для FAN ID, сделанном в Иране:

Болельщица из Ирана на фото для Fan ID и на российском стадионе


...и она же на трибуне российского стадиона.



Стоит отметить, что во время этого чемпионата мира на стадион в Иране впервые после Исламской революции 1979 на стадион впервые пустили женщин. Он смогли вместе с мужчинами посмотреть трансляцию игры Португалия - Иран, устроив сидячую забастовку у арены, после того, как первоначальное решение пустить их на стадион было отменено.
Теги: Сборная Ирана Фото
Сегодня, 17:55
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(3)
№6 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 18:28) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Красотка


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: Ville СПб (Сегодня, 18:23) #
  • 0
  •  (2)
online

я бы вдул!


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 18:20) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Zamba
там было светское государство, пока туда ногами не влез great again

так и было. Посмотрите здесь - про перемены.
Женщин никто не укутывал и жили они как в Европе, пока не настал их революционный час. .......

блин, но вообще, такую девчоночку просто преступление как ворону выряжать в чёрное.
А теперь фотка разойдётся, вернётся домой, а там ей устроят прекрасную жизнь.


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Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: ERBULAN (Сегодня, 18:17) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Рубин»
А она оказывается еще и красотка.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
там было светское государство, пока туда ногами не влез great again


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:57) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нда. Ислам - это зло.
Наши овцеебы эту "моду" подхватывают потихоньку, глядишь, идет какая-то кавказская корова с ног до головы в тряпках. Кем нужно быть, чтобы
добровольно на себя это напяливать?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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