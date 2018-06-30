Лукас Торейра: мы немного поменяли стратегию и улучшили то, чего не хватало в предыдущих матчах

Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торейра рассказал, что его команда видоизменила свою под игру со сборной России и добавилась отличного результата, передаёт корреспондентИван Долинин.- Командная игра была очень хороша. Мы думаем об отдыхе и готовимся к следующей игре.- Очень хорошим. Команда поменяла систему немного, я играл рядом с очень хорошими нападающими. Рад, что смог помочь команде.- Да, в Италии я тоже играю в этой системе, для меня это привычно. Мы знали, что должны были поменять тактическую схему, мы очень много говорили об этом, много тренировались. Сегодня мы лучшим образом компенсировали то, чего нам не хватало.Я очень горд, что вышел в футболке национальной сборной, что увидел своего отца на трибуне. Я очень рад за родителей, это самые важные люди в моей жизни. Очень рад, что они увидели наш триумф.