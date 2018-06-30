Берт ван Марвейк: нельзя побеждать, если ты не забиваешь

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк прокомментировал поражение от Перу (0:2) в матче чемпионата мира-2018."Нельзя побеждать, если ты не забиваешь. Мы провели хорошие матчи в группе, но нам не везло. Нужно не только создавать моменты, но и забивать. Нужен индивидуальный класс. Надеюсь, что ребята со мной чему-нибудь научились", - сказал тренер.