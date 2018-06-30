Выкарабкаются ли братушки? Превью игрового дня, в котором решится, кто выйдет из групп "F" и "E"

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Выкарабкаются ли братушки? Превью игрового дня, в котором решится, кто выйдет из групп "F" и "E"

О том, в каком положении до стартового свистка находятся оступившиеся в начале турнира немцы, что надо сделать Швеции для полновесной сенсации, и о тяжёлом положении команды, которую большинство россиян поддерживает так же сильно, как и нашу сборную. Rusfootball.info расскажет о всех возможных вариантах.

В группе "Е" всё ясно только с одной командой - сборной Коста-Рики. Получилось неоднозначно. С одной стороны, вряд ли от этой группы можно было ожидать хорошей жизни. Здесь и Бразилия, про которую и говорить ничего не надо, изначально родина Пеле была одним из фаворитов турнира. И опытная Сербия, в составе которой полно очень и очень неплохих футболистов - наш знакомый Иванович, тот же Коларов. И очень неслабая Швейцария, умело воспользовавшаяся слабостям тех же сербов в последней игре.

С другой, Коста-Рику много хвалили, считали одной из темных лошадок. Так или иначе лошадка даже не успел взбрыкнуть, как её оседлали, - турнир для латиноамериканцев уже закончен. Осталось только как следует хлопнуть дверью, чтобы запомниться, - такой трюк пару дней назад здорово провернула команда Марокко.

Выкарабкаются ли братушки? Превью игрового дня, в котором решится, кто выйдет из групп "F" и "E"

Для тех, кто забыл, мы напоминаем регламент ФИФА.

В этой группе все решится на стадионе московского "Спартака". Самое интересное зависит именно от Сербии и Бразилии. После того, как наши братушки умудрились на последних минутах проиграть Швейцарии, они находятся в очень трудном положении. Отступать некуда, надо только побеждать, но на пути маячит команда Бразилии. Разъяснять всю трудность задачи, я уверен, не стоит.

Тем более, что Бразилия будет крайне мотивирована. Она еще не решила задачу по выходу из группы. В том случае, если побеждает Сербия, а в параллельной встрече Швейцария играет хотя бы вничью, Неймар и компания пролетают мимо 1/8 финала. Если же Бразилия проигрывает, но уступают и швейцарцы, то придется считать разницу забитых и пропущенных. На данный момент при одинаковом количестве забитых европейцы уступают в один пропущенный. Если Бразилия проиграет 0:2, а Швейцария 0:1, случится равенство - будем считать дополнительные показатели. Поскольку между собой они организовали ничью, придется обращаться к желтым и красным карточкам. На данный момент у Бразилии 3 горчичника, а у Швейцарии - 4.

Но до таких дебрей, будем надеяться, сборные не доведут.

Ничья сербам подойдёт навряд ли. Бразилия стопроцентно шагнет дальше, а швейцарцам (даже в случае поражения) очень поможет статистика очной встречи, в которой команда Крстаича была слабее, - в таком случае надо будет верить в то, что Коста-Рика набросает Швейцарии несколько мячей, это будет единственная возможность спастись для балканцев. Про поражение и говорить не стоит - в таком случае Сербия гарантированно прокатится мимо плей-офф.

Пока что все выглядит так, будто сербы не смогут отомстить Швейцарии за политические выходки отдельных игроков, слишком грозен противник. Но надо помнить и о том, что у топовых сборных на этом чемпионате мира все идет не очень хорошо. Бразилия - не исключение. Так что успех Сербии вполне возможен.

Албанские орлы. Политика лезет на футбольное поле



А вот здесь может произойти главная сенсация турнира, которая, впрочем, если верить статистике, не должна удивлять. Это к тому, что последние несколько чемпионатов мира победитель предыдущего розыгрыша не выходил из группы. Восемь лет назад без плей-офф осталась Италия. Четыре года назад - Испания. Традиция будет жить и этот розыгрыш?

Скорее всего, нет. Германия, конечно, оступилась в первом туре, с большим везением переборола Швецию, но вот остановиться на Южной Корее в решающем матче - выглядит как реальный перебор.

Азиаты уже потеряли все шансы на продолжение борьбы, но здесь изначально не было особенных иллюзий, - может быть, только у самих корейцев. Шведы, на первый взгляд, идут с немцам ноздря в ноздрю - у обеих сборных по три очка, по двум забитым и двум пропущенным, но здесь у Германии большое преимущество из-за личной встречи.

Но и Мексика ещё не вышла в плей-офф. Здесь получаются вообще сумасшедшие расклады. Допустим, Швеция побеждает 1:0 - у них с Мексикой выходит равенство по основным показателям (6 очков, забито по 3, пропущено 2), все решают дополнительные показатели - преимущество у шведов в плане личных встреч. В это же самое время побеждает с минимальным преимуществом Германия - у них точно такие же цифры. На выходе три сборных с одинаковыми основными результатами и такими второстепенными - Германия в очной встрече превзошла Швецию, Швеция Мексику, а Мексика Германию.

Но Германия в очной встрече забила два, поэтому в турнирных раскладах имеет преимущество. А вот шведам и мексиканцам в таком случае (если шведы победят с большим преимуществом или хотя бы забьют больше одного мяча при условии победы, выйдут они) придется считать жёлтые карточки.

Здесь у Мексики преимущество - всего лишь два предупреждения на команду. Шведы в этом компоненте уступают - у них сразу четыре.

Так что в данном случае, чтобы не полагаться на удачу, чрезвычайно важно забивать как можно больше и решить все через основные компоненты. Если сложится именно так, Швеция окажется сильнее обидчиков Германии, которой она уступила, главным фактором станут забитые мячи и пропущенные мячи.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: footballhd.ru
Теги: сборная Германии сборная Сербии сборная Бразилии
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