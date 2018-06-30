Ерохин пропускает тренировку сборной России

В Новогорске сегодня проходит тренировка сборной России, которая готовится к встрече с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.Все игроки, кроме Александра Ерохина занимаются в общей группе, включая Алана Дзагоева, который восстанавливается после повреждения.Матч Испания – Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля.