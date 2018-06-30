Геннадий Орлов: все эти "футбольные" шоу на Первом канале просто позор! Ребята остановитесь!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Геннадий Орлов: все эти "футбольные" шоу на Первом канале просто позор! Ребята остановитесь!

Телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал проведение футбольных шоу на Первом канале.

"После разгрома от Уругвая эйфория закончилась, больше нет этих криков "Россия, вперёд", особенно на телевидении. Знаете, меня ведь три раза звали на Первый канал — не поехал, поскольку то, что они делают, это просто позорище!

К футболу это вообще никакого отношения не имеет. На фоне футбола они решают какие-то свои проблемы. Я же всё время говорю, что футбол вне политики, а её постоянно тащат. Ребята, да остановитесь вы уже в конце-то концов!" - сказал Орлов.

ГСО Live
Теги: Орлов
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№36 Написал: vlees: (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
первые адекватные слова старого глора за много лет
Регистрация: 5.08.2017 [жалоба]
№35 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Астанавитесь!(с)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№34 Написал: Alter ego (Сегодня, 14:59) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Профессионализм 1 канала упал ниже плинтуса. Что евровидение, что Чемпионат мира - им похрену- абсолютно мерзкий продукт. Орлов только сейчас высказался, а 90% думаю хватило 2 мину в перерыве Россия-Саудиты, чтобы переключить это непотребство, пока не стошнило.
Хотя по мне, так почти все ток шоу вызывают эту же реакцию
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№33 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Если Сергеич про ток-шоу Время покажет, то никакой проблемы, пусть иногда и об футболе поговорят, чем об политике и прочих Украинах.
Если про шоу от Лиги ставок, то это вообще коммерч. проект, кто платит, тот и музон заказывает.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№32 Написал: Salssedo (Сегодня, 14:39) #
  • +2
  •  (2)

Согласен. Щёлкаю по каналам, ищу нормальную аналитику, а там только клоунские кривляния. На overbetting.net нахожу трансляции зарубежные, смотрю на английском, там такого нет. У других стран тоже студии, всё серьёзно. Видимо, такая клоунада только у нас.
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№31 Написал: Игорь Сербский (Сегодня, 14:33) #
  • +2
  •  (2)

согласен, убого выглядят.
Регистрация: 12.08.2015 [жалоба]
№30 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:30) #
  • +3
  •  (3)

Тут Гена на 100% прав. Мракобесие на Первом зашкаливает.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№29 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 14:28) #
  • -2
  •  (4)
online

Не вижу здесь никакой проблемы. Хочешь смотреть футбол на Первом - смотри, не хочешь смотреть перерыв на Первом - не смотри. Если ваш телевизор без пульта ДУ - купите другой телевизор, если сели батарейки - замените. Могу похвастать - я даже не представляю, о чём они там говорят.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№28 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Про позоры на тв Хенка все-е знает smile


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№27 Написал: spiri (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Орлов:
Оби Микел идет подавать угловой!

2й Комментатор:
это Исландия вообще-то!! laughing


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№26 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sumzzz
Да, на первом творится какая-то дичь. Эти шоу ничем не лучше одного известного шоу с тнт.

К великому сожалению его многие смотрят.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№25 Написал: dima0501 (Сегодня, 13:58) #
  • +2
  •  (2)

Коментаторы матча россия уругвай были какие то через чур восторженые."Сейчас забьем,что нам забили? ну тоже не плохо,но мы все равно лучшие"Ни анализа, ничего кроме восторга,как на проплаченом митинге.Но самое хреновое это показ матча.Крупные планы, виды с заду,виды с низу, повторы не к месту,показ чего попало только не игры,вообщем полный бардак.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№24 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tantara002
И
Цитата: styh
Зомбоящик делает свое дело. Причем четко и оперативно

Ты идиот , Антоша

Иди, взгляни на себя в зеркало. Гном.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№23 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Да, на первом творится какая-то дичь. Эти шоу ничем не лучше одного известного шоу с тнт.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№22 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:52) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну так не смотрите этот канал, попробуйте зарубежные ресурсы, тот же Fox, например. Земля и небо же...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№21 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
У меня жена стала смотреть футбол.Не знаю радоваться или расстраиваться.

та же история ))), но думаю это не на долго
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№20 Написал: tantara002 (Сегодня, 13:50) #
  • -6
  •  (10)

И
Цитата: styh
Зомбоящик делает свое дело. Причем четко и оперативно

Ты идиот , Антоша


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№19 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:50) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Футбольные комментатоы первого канала,как и сам канал,полный отстой.Соглашусь.Генич Орлов прав.Правда и на других каналах от них не отстают.Вот что плохо.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№18 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Animalize
Вы прям удивительные такие.
Шоу должно быть. Потому что большинство смотрящих домохозяек понятия не имеет, что такое футбол, но слышали, что что-то там происходит.

У меня жена стала смотреть футбол.Не знаю радоваться или расстраиваться.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№17 Написал: dvdw (Сегодня, 13:50) #
  • +8
  •  (8)

Браво,старик. это п....ц какой то,особенно истеричные "звезды" стоящие по разные стороны за барьерами,это ад, просто адище
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№16 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 13:50) #
  • -3
  •  (9)
online

Орлову самое место на первом канале , такое же однобокое пропагандистское чмо
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№15 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:47) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: FCD 1923
По моему- эти шоу там 20 часов в сутки идут. Чё только к футболу доипался, и не только на первом. Опиум для народа- куда от него деться.

Ты прав Гера. Привет. Зомбоящик делает свое дело. Причем четко и оперативно.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№14 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:41) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: FCD 1923
По моему- эти шоу там 20 часов в сутки идут.


Больше. Круглосуточно и по разным каналам. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№13 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 13:39) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
По моему- эти шоу там 20 часов в сутки идут. Чё только к футболу доипался, и не только на первом. Опиум для народа- куда от него деться.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№12 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 13:37) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть что то путное от тебя услышал, респект!


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
вот проблему нашли. матч закончился и клацай на другой канал.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 13:30) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вы прям удивительные такие.
Шоу должно быть. Потому что большинство смотрящих домохозяек понятия не имеет, что такое футбол, но слышали, что что-то там происходит.
Вот на них и рассчитывают.
Пусти туда, например, Розанова с его аналитикой - упадут же все рейтинги.

Сначала рейтинг, затем уже футбол и здравый смысл.


--------------------
https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№9 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 13:30) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
До одури противно смотреть.. Сразу можно вырубать звук и подставлять музыку бал Волланда - дикая вакханалия творится.. Почему трансляции не отдали России 1?

Помню, когда первый раз решил продолжить смотреть канал после матча, был в шоке. Я не мог поверить, что ТАКОЕ вообще возможно. Тем более на первом.
Ничего общего с футболом. Ничего общего со здравым смыслом. Просто какая-то шиза непонятно на кого ориентированная...
Как можно этот "долбоебизм"(с) смотреть?!


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:30) #
  • +12
  •  (14)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Браво,Геннадий Сергеевич! Хоть один нашелся,сказав -"НЕТ" балу сатаны.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 13:24) #
  • +13
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Гена впервые дело говорит, не ожидал от него. Всеобщая истерия пацтриотов - страшное дело
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
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