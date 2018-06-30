Геннадий Орлов: все эти "футбольные" шоу на Первом канале просто позор! Ребята остановитесь!

Телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал проведение футбольных шоу на Первом канале."После разгрома от Уругвая эйфория закончилась, больше нет этих криков "Россия, вперёд", особенно на телевидении. Знаете, меня ведь три раза звали на Первый канал — не поехал, поскольку то, что они делают, это просто позорище!К футболу это вообще никакого отношения не имеет. На фоне футбола они решают какие-то свои проблемы. Я же всё время говорю, что футбол вне политики, а её постоянно тащат. Ребята, да остановитесь вы уже в конце-то концов!" - сказал Орлов.