Владимир Путин: ну что за вопрос? Конечно я буду смотреть матч с Испанией!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Владимир Путин: ну что за вопрос? Конечно я буду смотреть матч с Испанией!

Президент России Владимир Путин собирается поболеть за российскую сборную в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании.

"Ну что за вопрос? Конечно я буду смотреть и буду болеть за наших ребят. Но приду ли на стадион или нет, пока ещё не знаю, нужно проверить расписание", — цитирует Путина ТАСС.

Матч между сборными России и Испании состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры — в 17:00 мск.
Теги: Путин Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 15:18
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(6)
№13 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 17:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
METRo,
Жесткий троллинг 70лвл
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№12 Написал: METRo Химки (Сегодня, 17:16) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: ФКСМ_1922
Нах ты там нужен, жулик...

Большинство в России проголосовали за него! Или ты из числа сторонников анального, с их вечными 2% ?
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелинОвец
Сумасшедший диктатор

ага...ещё про кровавый режим скажи, долбень.
Да если бы было так, то ты за свой высер уже бы у стенки стоял или на Колыме куячил в лучшем случае.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:50) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Нах ты там нужен, жулик...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№9 Написал: spartak1975 (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (11)

verhdon27,
Лучше пусть объявит что сам на пенсию уходит
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
На игре Президенту нужно обязательно поприсутствовать и сделать окончательное решение по пенсионному возрасту 62 (м) 58 (ж)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: Zdorov (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: liasport433
Цитата: ластелинОвец
Сумасшедший диктатор, который обокрал страну



о пля, был бы ты призедентом, наверное в однушке бы жил на краю города, и все бы людям отдавал!!!

Че вы все ведетесь на него?
Как вы думаете, что на футбольном сайте делает человек, у которого 99%комментариев сводятся к политике?
Вы не слышали ,что на таких интернет-бойцов выделяют до хрена денег?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»

ты про пенсионный возраст лучше скажи.про футбол помолчи всё равно его не понимаешь и не любишь


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011 [жалоба]
№5 Написал: spartak1975 (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (14)

Ну надо же, какое событие. За друзьями ворами бы лучше смотрел
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (18)

Цитата: ластелинОвец
Сумасшедший диктатор, который обокрал страну



о пля, был бы ты призедентом, наверное в однушке бы жил на краю города, и все бы людям отдавал!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:01) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Динамо» М
ластелинОвец,
а это что еще за говномес тут отыскался
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:46) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
ластелинОвец,
и как тебе живется,всему обократому то?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 15:39) #
  • -1
  •  (19)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сумасшедший диктатор, который обокрал страну


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
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