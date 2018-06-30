Сербия не выбралась из группы

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сербия не выбралась из группы

Сербия не выбралась из группыБразилия оказалась сильнее в матче против балканцев. В плей-офф из группы "Е" будут продолжать бразильцы и швейцарцы. О том, как сражалась против куда более мастеровитого противника Сербия, расскажет Rusfootball.info

После чрезвычайно обидного поражения от Швейцарии Сербия, которая, казалось, все держала в своих руках, попала в затруднительное положение. В последнем матче группового этапа им остро надо было побеждать очень могучего противника - Бразилию. Несмотря на то, что старт турнира у "селесао" задался не очень, страшной футбольной силой они все равно оставались, да и остались бы, наверное, в любом состоянии.

Конечно, сербы в теории имели возможность положиться на ничью и Коста-Рику, которая могла обеспечить выход балканцам, победив Швейцарию, но в это практически не верилось. Да и в любом случае - даже ничью у бразильцев выгрызть явно не так просто.

Выкарабкаются ли братушки? Превью игрового дня, в котором решится, кто выйдет из групп "F" и "E"

Сербы, понимая, что форсировать должны именно они, начинали встречу с агрессивного прессинга, вынуждающего команду Тите быстро принимать решения и в теории - ошибаться. Но выходило далеко не всегда так: все-таки сборная Бразилии в плане работы с мячом фору даст большинству мировых команд, так что моментами номинальные гости миновали линию прессинга и обнаруживали оголившееся пространства в центре поля. Таким путем еще на первых мгновениях матча Бразилия устроила несколько отличных подходов.

Но, несмотря на несколько хороших атак, Бразилия вряд ли могла быть довольна началом решающей встречи группового этапа. Марсело не провел на поле даже и трети тайма, после чего был заменен Луисом Филипе. Травма одного из лидеров сборной вряд ли могла кого-то обрадовать перед грядущими встречами плей-офф.

Балканцы, по крайней мере до экватора первого тайма, смотрелись очень бодро и нисколько не тушевались перед таким грозным соперником. Конечно, Сербия действовала проще - против комплексных распасовок перед штрафной площадью Стойковича они предлагали максимально упрощенную доставку мяча на один из флангов, а там уже только и всего - простой, как и любое гениальное решение, кросс.

Правда, Стойковичу все же приходилось спасать своих (и это не считая сейва после удара Жезуса в самом начале, когда запоздавший свисток зафиксировал положение вне игры) - выстрел Неймара с близкого расстояния сербский кипер потащил просто шикарно.

Но бесконечно делать этого он не мог, тем более, после чудовищных ошибок в центре обороны, из-за которых перед нападающим открывается уйма пространства, а значит дается масса времени на то, чтобы принять решение. Защитники Сербии слишком внимательно следили за Жесусом, качнулись вперед, не заметив выбегающего Паулиньо, - именно на него и оформил прекрасный заброс Коутиньо. Вышедший один на один игрок без лишних телодвижений перекинул Стойковича и открыл счет в этой игре.

Проведя в общем и целом неплохой первый тайм, сербы уступали из-за одной ошибки. Впрочем, она была непозволительно грубой, - если собираешься обыгрывать Бразилию, необходимо избегать даже мелких помарок, не говоря о таких серьезных провалах.

В начале второго тайма Бразилия совсем откровенно перешла в режим экономии - позволяла балканцам что-то выстраивать на своей половине поля, обороняясь, спокойно ждала своего шанса. Сербы в атакующем плане прибавили, не изменяя своему стилю, - и дальше играли все больше забросами и прострелами - создали пару хороших эпизодов.

В какой-то момент это преимущество восточных европейцев переросло в реальное доминирование. Стопроцентной момент загубил Митрович, не сумевший протолкнуть снаряд мимо отыгранного вратаря. Были и другие - не хватало точности, скорости и верного решения.

Так и сказывается класс. Кому-то достаточно два раза войти в штрафную, другому нужно до вечера бомбардировать ворота. Сербы не смогли реализовать свои моменты, хотя их было достаточно для того, чтобы сравнять и даже выйти вперед. Зато Бразилия, заработавшая угловой удар, моментально укрепила свое преимущество - Неймар подал, а Тиаго Силва опередил защитников и вонзил снаряд в ближний угол.

Оставшаяся часть матча, как принято говорить в таких случаях, превратилась в формальность. Сербов могло спасти только чудо, но кудесники на поле были против них и пытались довести дело до разгрома. Бразилия была близка к этому, но вновь большим молодцом показал себя голкипер Стойкович.

Сербия вылетела, но вылетела достойно. Дальше российские болельщики будут наслаждаться чемпионатом мира без своих главных союзников.

Чемпионат мира-2018

Группа Е. 3-й тур

Стадион: Открытие арена

Сербия - Бразилия 0:2


Голы: Паулиньо, 36, Силва, 68.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матич, Тадич, Милинкович-Савич, Костич (Радоньич, 82), Митрович (Йович, 89), Льяич (Живкович, 75).

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Марсело (Филипе Луис, 10), Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Коутиньо (Аугусто, 80), Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар.

Предупреждения: Льяич, 33, Матич, 48, Митрович, 70.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: сборная Бразилии сборная Сербии Митрович Неймар
Вчера, 22:51
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