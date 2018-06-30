Сербия не выбралась из группы

Чемпионат мира-2018



Группа Е. 3-й тур



Стадион: Открытие арена



Сербия - Бразилия 0:2

Бразилия оказалась сильнее в матче против балканцев. В плей-офф из группы "Е" будут продолжать бразильцы и швейцарцы. О том, как сражалась против куда более мастеровитого противника Сербия, расскажетПосле чрезвычайно обидного поражения от Швейцарии Сербия, которая, казалось, все держала в своих руках, попала в затруднительное положение. В последнем матче группового этапа им остро надо было побеждать очень могучего противника - Бразилию. Несмотря на то, что старт турнира у "селесао" задался не очень, страшной футбольной силой они все равно оставались, да и остались бы, наверное, в любом состоянии.Конечно, сербы в теории имели возможность положиться на ничью и Коста-Рику, которая могла обеспечить выход балканцам, победив Швейцарию, но в это практически не верилось. Да и в любом случае - даже ничью у бразильцев выгрызть явно не так просто.Сербы, понимая, что форсировать должны именно они, начинали встречу с агрессивного прессинга, вынуждающего команду Тите быстро принимать решения и в теории - ошибаться. Но выходило далеко не всегда так: все-таки сборная Бразилии в плане работы с мячом фору даст большинству мировых команд, так что моментами номинальные гости миновали линию прессинга и обнаруживали оголившееся пространства в центре поля. Таким путем еще на первых мгновениях матча Бразилия устроила несколько отличных подходов.Но, несмотря на несколько хороших атак, Бразилия вряд ли могла быть довольна началом решающей встречи группового этапа. Марсело не провел на поле даже и трети тайма, после чего был заменен Луисом Филипе. Травма одного из лидеров сборной вряд ли могла кого-то обрадовать перед грядущими встречами плей-офф.Балканцы, по крайней мере до экватора первого тайма, смотрелись очень бодро и нисколько не тушевались перед таким грозным соперником. Конечно, Сербия действовала проще - против комплексных распасовок перед штрафной площадью Стойковича они предлагали максимально упрощенную доставку мяча на один из флангов, а там уже только и всего - простой, как и любое гениальное решение, кросс.Правда, Стойковичу все же приходилось спасать своих (и это не считая сейва после удара Жезуса в самом начале, когда запоздавший свисток зафиксировал положение вне игры) - выстрел Неймара с близкого расстояния сербский кипер потащил просто шикарно.Но бесконечно делать этого он не мог, тем более, после чудовищных ошибок в центре обороны, из-за которых перед нападающим открывается уйма пространства, а значит дается масса времени на то, чтобы принять решение. Защитники Сербии слишком внимательно следили за Жесусом, качнулись вперед, не заметив выбегающего Паулиньо, - именно на него и оформил прекрасный заброс Коутиньо. Вышедший один на один игрок без лишних телодвижений перекинул Стойковича и открыл счет в этой игре.Проведя в общем и целом неплохой первый тайм, сербы уступали из-за одной ошибки. Впрочем, она была непозволительно грубой, - если собираешься обыгрывать Бразилию, необходимо избегать даже мелких помарок, не говоря о таких серьезных провалах.В начале второго тайма Бразилия совсем откровенно перешла в режим экономии - позволяла балканцам что-то выстраивать на своей половине поля, обороняясь, спокойно ждала своего шанса. Сербы в атакующем плане прибавили, не изменяя своему стилю, - и дальше играли все больше забросами и прострелами - создали пару хороших эпизодов.В какой-то момент это преимущество восточных европейцев переросло в реальное доминирование. Стопроцентной момент загубил Митрович, не сумевший протолкнуть снаряд мимо отыгранного вратаря. Были и другие - не хватало точности, скорости и верного решения.Так и сказывается класс. Кому-то достаточно два раза войти в штрафную, другому нужно до вечера бомбардировать ворота. Сербы не смогли реализовать свои моменты, хотя их было достаточно для того, чтобы сравнять и даже выйти вперед. Зато Бразилия, заработавшая угловой удар, моментально укрепила свое преимущество - Неймар подал, а Тиаго Силва опередил защитников и вонзил снаряд в ближний угол.Оставшаяся часть матча, как принято говорить в таких случаях, превратилась в формальность. Сербов могло спасти только чудо, но кудесники на поле были против них и пытались довести дело до разгрома. Бразилия была близка к этому, но вновь большим молодцом показал себя голкипер Стойкович.Сербия вылетела, но вылетела достойно. Дальше российские болельщики будут наслаждаться чемпионатом мира без своих главных союзников.Паулиньо, 36, Силва, 68.Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матич, Тадич, Милинкович-Савич, Костич (Радоньич, 82), Митрович (Йович, 89), Льяич (Живкович, 75).Алиссон, Фагнер, Марсело (Филипе Луис, 10), Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Коутиньо (Аугусто, 80), Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар.Льяич, 33, Матич, 48, Митрович, 70.