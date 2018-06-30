Сборная Бразилии уверенно обыграла Сербию

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сборная Бразилии уверенно обыграла Сербию

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии в Москве обыграла Сербию.

Чемпионат мира-2018

Группа E. 3-й тур

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)

Сербия – Бразилия 0:2

Голы: Паулиньо, 36, Силва, 68.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матич, Тадич, Милинкович-Савич, Костич (Радоньич, 82), Митрович (Йович, 89), Льяич (Живкович, 75).

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Марсело (Филипе Луис, 10), Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Коутиньо (Аугусто, 80), Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар.

Предупреждения: Льяич, 33, Матич, 48, Митрович, 70.
Теги: Сборная Бразилии Сборная Сербии
Вчера, 22:52
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8
(1)
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Antip7
Что с этими сербами произошло не знаю.

Одно дело играть против Бразилии, Германии, Франции и Испании и другое со всеми остальными.
Сербы играли очень вдохновенно, но бразильцы успокоили их организовав прорыв в центре защиты. Затем поиграли в обороне, чтобы сербы подустали и наконец начали разрывать их контратаками.
Вполне себе прагматичный план на игру. И еще сербам не повезло, т.к. швейцарцам, в первом матче бразильцы больше ошибались в обороне, не могли наладить игру в атаке, но к третьему матчу они набирают приличный ход и вполне могут выбить Мексику из розыгрыша, а там все будет зависеть от соперника. Если повезет, то могут пройти в 1/2 финал без скрипа, но если встретятся с силовой командй, то могут и спасовать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Antip7 (Вчера, 23:51) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Lokoflesh
Цитата: Antip7
как так можно лениво играть?

Когда команда почти вся за линией мяча, ее хрен пройдешь.
Бразилы кудесники мяча, но не дураки. Когда нужно, они могут и всей командой отбиваться, т.ч. не надо гнать на Сербию. Играли как могли, на трояк крепкий.


Да ладно, я видел как они играли против Коста Рики и Швейцарии.. сегодня было то же самое, не добегали, передерживали.. хотя исполнители у них хорошие. Что с этими сербами произошло не знаю.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Сербов состав на голову выше наших, но до Бразилии как до небес. Пляжники в порядке
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль Сербов,но тут без сенсаций.Бразилия Мексика это будет жара,удачи ацтекам,а сыровары похоже спецом сгоняли ничейку чтобы на шведов выйти.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Antip7
как так можно лениво играть?

Когда команда почти вся за линией мяча, ее хрен пройдешь.
Бразилы кудесники мяча, но не дураки. Когда нужно, они могут и всей командой отбиваться, т.ч. не надо гнать на Сербию. Играли как могли, на трояк крепкий.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Antip7 (Вчера, 23:22) #
  • -3
  •  (3)

Сербия - ленивые коты.. как так можно лениво играть?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:03) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Второй гол бразильцев был немного странный, но в целом все по делу.
У Бразилии очень сильная атака и все линии.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Вчера, 22:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В этой группе без сенсаций. Каждый занял свое законное место
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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