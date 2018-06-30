Колумбийско-сенегальский огонь и матч, о котором всё говорили с зимы. Интриги последнего дня группового этапа

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Колумбийско-сенегальский огонь и матч, о котором всё говорили с зимы. Интриги последнего дня группового этапа

Колумбийско-сенегальский огонь и матч, о котором всё говорили с зимы. Интриги последнего дня группового этапаНе думайте, что после сегодняшнего дня вы впадёте в продолжительную тоску – после завершения группового этапа чемпионат мира уйдёт лишь на однодневную паузу. Но перед этим необходимо определить все пары плей-офф. В одной из оставшихся групп ожидается топовый по вывеске матч, но понятен состав участников 1/8, в другой же непонятно ничего.







Сколько просмотров соберёт материал о матче Панама – Тунис?

После жеребьёвки чемпионата мира активно обсуждались две темы: соперники сборной России и игра Панамы с Тунисом в Саранске, ради которой Мундиаль и затевался. Более привлекательной эту вывеску мог сделать только её товарищеский статус, которым она обросла после двух туров группового этапа.

Тем не менее, у встречи особый шарм. Для некоторых моих знакомых этот матч станет первым на чемпионате мира – ради такого грех зажать 6300. А коллега Иван Долинин вовсе покинул родной город, где в этот же день произойдёт нашествие колумбийцев и сенегальцев, ради поездки на «Мордовия Арену».

Этой встречей Саранск попрощается с чемпионатом мира, но нельзя не признать, что городу очень повезло с матчами. На первой игре стадион заполнили невероятные перуанцы, за ними последовали такие же колумбийцы, а потом нагрянули иранцы, да ещё и с Криштиану Роналду. Ни одного скучного матча, ни одной непривлекательной по антуражу встречи – в Саранске чемпионат мира прошёл отлично. Нет сомнений, что Панама и Тунис выдадут что-то интересненькое. Но если вы по каким-то причинам вздумаете смотреть Англию с Бельгией, коллега Иван Долинин постарается с места событий окунуть вас в атмосферу матча, о котором говорили ещё в прошлом году.


Бельгия в роли России: сдюжит ли?

Как и наша команда, бельгийцы стартовали с двух разгромных побед и произвели очень яркое впечатление, в то время как их соперники помучились с Тунисом. Для первого места в группе команде Мартинеса достаточно сыграть вничью. Но насколько принципиально его занять?

В отличие от наших, англичане и бельгийцы уже будут знать, на кого они попадут в 1/8 финала. Наверное, по возможности они будут избегать встречи с Колумбией, если та выберется из группы. Но если посмотреть глубже, то второе место в группе G выглядит даже перспективнее: если пройти ту же Колумбию, то в четвертьфинале можно встретиться с победителем пары Швеция – Швейцария. Хотя, разве это хорошо? Шведам же всё равно, кого выбивать – Голландию, Италию, Германию…

В любом случае, составы наверняка подвергнутся ротации, тренеры поберегут висящих на карточках футболистов (это Фертоген, Де Брюйне, Менье с одной стороны и Лофтус-Чик с Уокером с другой). В таких условиях шансов больше у более классной команды с глубокой скамейкой. 25-го ей был Уругвай, на этот раз на неё смахивает Бельгия, хотя её потери из-за перестраховок выглядят серьёзнее.


В Самару придёт настоящий чемпионат мира?

А как же игра Россия – Уругвай, спросите вы? Конечно, это невероятно крутое событие для провинциального города, который на пару дней стал центром страны. Атмосфера была классной, но не такой мы всё-таки народ, чтобы давать огненного огня. В принципе, можем, когда уже заправились по поводу великолепной победы, но такого повода наша команда не предоставила.

Колумбийцы же зажгут и до, и после матча. Перед игрой Япония – Колумбия в Саранске я посетил 2 матча чемпионата мира, но только при встрече с колумбийскими болельщиками понял, что Мундиаль для меня по-настоящему начался. Затем 30-тысячная жёлтая армия восхитила жителей Казани. И вот, наконец, добралась до Самары, которой до того на заморских болельщиков не везло: и сербы, и костариканцы, и датчане, и австралийцы (к ним это относится в меньшей степени) не могут даже сравниться с колумбийцами ни по численности, ни по зажигательности. А ведь приедут ещё и немногочисленные, но колоритные сенегальцы.


В общем, если я не пожалел, что пропустил матч Россия – Египет ради поездки на игру Колумбия – Япония, то начинаю жалеть, что выпрыгну из поезда с матча Корея - Германия лишь за 3 часа до начала матча колумбийцев, не затусив с ними в фан-зоне вчера. Хотя вылет действующих чемпионов мира тоже стоило видеть вживую.

Как распутается ситуация в группе Н?

Как и ожидалось, ровная группа, вобравшая в себя команды из разных концов света, людей разных рас и культур, получилась очень интригующей. Для многих неожиданно все шансы на выход из группы потеряла сборная Польши. Да, она феерила в лёгкой отборочной группе, но феерила же! А тут с Робертом Левандовски в нападении неспособна забить гол.


И всё же свой вклад поляки внести ещё могут, если отберут очки у Японии. Причём если Польша прихлопнет Японию, то в случае ничьей в параллельном матче дальше пройдут и Сенегал, и Колумбия по лучшей разнице мячей. Такого расклада хотят многие, всё же эти команды ярче и интереснее.

Сейчас же у Сенегала и Японии абсолютно одинаковая разница мячей, японцы впереди из-за карточек – у них 3, а у африканцев аж 5. Вполне возможно, карточки придётся считать и после третьего тура. Ну а в том, что всё решится на последних минутах после эпичного промаха, решающего гола или решения VAR, и сомнений нет.

Фото: ФИФА, Getty Images

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Колумбии Сборная Сенегала Сборная Панамы Сборная Туниса
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