Колумбийско-сенегальский огонь и матч, о котором всё говорили с зимы. Интриги последнего дня группового этапа

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
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|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
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|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
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|H1
|-:-
|G2
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай Португалия
|-:-
|Франция Аргентина
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Колумбийско-сенегальский огонь и матч, о котором всё говорили с зимы. Интриги последнего дня группового этапа
Не думайте, что после сегодняшнего дня вы впадёте в продолжительную тоску – после завершения группового этапа чемпионат мира уйдёт лишь на однодневную паузу. Но перед этим необходимо определить все пары плей-офф. В одной из оставшихся групп ожидается топовый по вывеске матч, но понятен состав участников 1/8, в другой же непонятно ничего.
После жеребьёвки чемпионата мира активно обсуждались две темы: соперники сборной России и игра Панамы с Тунисом в Саранске, ради которой Мундиаль и затевался. Более привлекательной эту вывеску мог сделать только её товарищеский статус, которым она обросла после двух туров группового этапа.
Тем не менее, у встречи особый шарм. Для некоторых моих знакомых этот матч станет первым на чемпионате мира – ради такого грех зажать 6300. А коллега Иван Долинин вовсе покинул родной город, где в этот же день произойдёт нашествие колумбийцев и сенегальцев, ради поездки на «Мордовия Арену».
Этой встречей Саранск попрощается с чемпионатом мира, но нельзя не признать, что городу очень повезло с матчами. На первой игре стадион заполнили невероятные перуанцы, за ними последовали такие же колумбийцы, а потом нагрянули иранцы, да ещё и с Криштиану Роналду. Ни одного скучного матча, ни одной непривлекательной по антуражу встречи – в Саранске чемпионат мира прошёл отлично. Нет сомнений, что Панама и Тунис выдадут что-то интересненькое. Но если вы по каким-то причинам вздумаете смотреть Англию с Бельгией, коллега Иван Долинин постарается с места событий окунуть вас в атмосферу матча, о котором говорили ещё в прошлом году.
Как и наша команда, бельгийцы стартовали с двух разгромных побед и произвели очень яркое впечатление, в то время как их соперники помучились с Тунисом. Для первого места в группе команде Мартинеса достаточно сыграть вничью. Но насколько принципиально его занять?
В отличие от наших, англичане и бельгийцы уже будут знать, на кого они попадут в 1/8 финала. Наверное, по возможности они будут избегать встречи с Колумбией, если та выберется из группы. Но если посмотреть глубже, то второе место в группе G выглядит даже перспективнее: если пройти ту же Колумбию, то в четвертьфинале можно встретиться с победителем пары Швеция – Швейцария. Хотя, разве это хорошо? Шведам же всё равно, кого выбивать – Голландию, Италию, Германию…
В любом случае, составы наверняка подвергнутся ротации, тренеры поберегут висящих на карточках футболистов (это Фертоген, Де Брюйне, Менье с одной стороны и Лофтус-Чик с Уокером с другой). В таких условиях шансов больше у более классной команды с глубокой скамейкой. 25-го ей был Уругвай, на этот раз на неё смахивает Бельгия, хотя её потери из-за перестраховок выглядят серьёзнее.
А как же игра Россия – Уругвай, спросите вы? Конечно, это невероятно крутое событие для провинциального города, который на пару дней стал центром страны. Атмосфера была классной, но не такой мы всё-таки народ, чтобы давать огненного огня. В принципе, можем, когда уже заправились по поводу великолепной победы, но такого повода наша команда не предоставила.
Колумбийцы же зажгут и до, и после матча. Перед игрой Япония – Колумбия в Саранске я посетил 2 матча чемпионата мира, но только при встрече с колумбийскими болельщиками понял, что Мундиаль для меня по-настоящему начался. Затем 30-тысячная жёлтая армия восхитила жителей Казани. И вот, наконец, добралась до Самары, которой до того на заморских болельщиков не везло: и сербы, и костариканцы, и датчане, и австралийцы (к ним это относится в меньшей степени) не могут даже сравниться с колумбийцами ни по численности, ни по зажигательности. А ведь приедут ещё и немногочисленные, но колоритные сенегальцы.
В общем, если я не пожалел, что пропустил матч Россия – Египет ради поездки на игру Колумбия – Япония, то начинаю жалеть, что выпрыгну из поезда с матча Корея - Германия лишь за 3 часа до начала матча колумбийцев, не затусив с ними в фан-зоне вчера. Хотя вылет действующих чемпионов мира тоже стоило видеть вживую.
Как и ожидалось, ровная группа, вобравшая в себя команды из разных концов света, людей разных рас и культур, получилась очень интригующей. Для многих неожиданно все шансы на выход из группы потеряла сборная Польши. Да, она феерила в лёгкой отборочной группе, но феерила же! А тут с Робертом Левандовски в нападении неспособна забить гол.
И всё же свой вклад поляки внести ещё могут, если отберут очки у Японии. Причём если Польша прихлопнет Японию, то в случае ничьей в параллельном матче дальше пройдут и Сенегал, и Колумбия по лучшей разнице мячей. Такого расклада хотят многие, всё же эти команды ярче и интереснее.
Сейчас же у Сенегала и Японии абсолютно одинаковая разница мячей, японцы впереди из-за карточек – у них 3, а у африканцев аж 5. Вполне возможно, карточки придётся считать и после третьего тура. Ну а в том, что всё решится на последних минутах после эпичного промаха, решающего гола или решения VAR, и сомнений нет.
Фото: ФИФА, Getty Images
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сколько просмотров соберёт материал о матче Панама – Тунис?
После жеребьёвки чемпионата мира активно обсуждались две темы: соперники сборной России и игра Панамы с Тунисом в Саранске, ради которой Мундиаль и затевался. Более привлекательной эту вывеску мог сделать только её товарищеский статус, которым она обросла после двух туров группового этапа.
Тем не менее, у встречи особый шарм. Для некоторых моих знакомых этот матч станет первым на чемпионате мира – ради такого грех зажать 6300. А коллега Иван Долинин вовсе покинул родной город, где в этот же день произойдёт нашествие колумбийцев и сенегальцев, ради поездки на «Мордовия Арену».
Этой встречей Саранск попрощается с чемпионатом мира, но нельзя не признать, что городу очень повезло с матчами. На первой игре стадион заполнили невероятные перуанцы, за ними последовали такие же колумбийцы, а потом нагрянули иранцы, да ещё и с Криштиану Роналду. Ни одного скучного матча, ни одной непривлекательной по антуражу встречи – в Саранске чемпионат мира прошёл отлично. Нет сомнений, что Панама и Тунис выдадут что-то интересненькое. Но если вы по каким-то причинам вздумаете смотреть Англию с Бельгией, коллега Иван Долинин постарается с места событий окунуть вас в атмосферу матча, о котором говорили ещё в прошлом году.
Бельгия в роли России: сдюжит ли?
Как и наша команда, бельгийцы стартовали с двух разгромных побед и произвели очень яркое впечатление, в то время как их соперники помучились с Тунисом. Для первого места в группе команде Мартинеса достаточно сыграть вничью. Но насколько принципиально его занять?
В отличие от наших, англичане и бельгийцы уже будут знать, на кого они попадут в 1/8 финала. Наверное, по возможности они будут избегать встречи с Колумбией, если та выберется из группы. Но если посмотреть глубже, то второе место в группе G выглядит даже перспективнее: если пройти ту же Колумбию, то в четвертьфинале можно встретиться с победителем пары Швеция – Швейцария. Хотя, разве это хорошо? Шведам же всё равно, кого выбивать – Голландию, Италию, Германию…
В любом случае, составы наверняка подвергнутся ротации, тренеры поберегут висящих на карточках футболистов (это Фертоген, Де Брюйне, Менье с одной стороны и Лофтус-Чик с Уокером с другой). В таких условиях шансов больше у более классной команды с глубокой скамейкой. 25-го ей был Уругвай, на этот раз на неё смахивает Бельгия, хотя её потери из-за перестраховок выглядят серьёзнее.
В Самару придёт настоящий чемпионат мира?
А как же игра Россия – Уругвай, спросите вы? Конечно, это невероятно крутое событие для провинциального города, который на пару дней стал центром страны. Атмосфера была классной, но не такой мы всё-таки народ, чтобы давать огненного огня. В принципе, можем, когда уже заправились по поводу великолепной победы, но такого повода наша команда не предоставила.
Колумбийцы же зажгут и до, и после матча. Перед игрой Япония – Колумбия в Саранске я посетил 2 матча чемпионата мира, но только при встрече с колумбийскими болельщиками понял, что Мундиаль для меня по-настоящему начался. Затем 30-тысячная жёлтая армия восхитила жителей Казани. И вот, наконец, добралась до Самары, которой до того на заморских болельщиков не везло: и сербы, и костариканцы, и датчане, и австралийцы (к ним это относится в меньшей степени) не могут даже сравниться с колумбийцами ни по численности, ни по зажигательности. А ведь приедут ещё и немногочисленные, но колоритные сенегальцы.
В общем, если я не пожалел, что пропустил матч Россия – Египет ради поездки на игру Колумбия – Япония, то начинаю жалеть, что выпрыгну из поезда с матча Корея - Германия лишь за 3 часа до начала матча колумбийцев, не затусив с ними в фан-зоне вчера. Хотя вылет действующих чемпионов мира тоже стоило видеть вживую.
Как распутается ситуация в группе Н?
Как и ожидалось, ровная группа, вобравшая в себя команды из разных концов света, людей разных рас и культур, получилась очень интригующей. Для многих неожиданно все шансы на выход из группы потеряла сборная Польши. Да, она феерила в лёгкой отборочной группе, но феерила же! А тут с Робертом Левандовски в нападении неспособна забить гол.
И всё же свой вклад поляки внести ещё могут, если отберут очки у Японии. Причём если Польша прихлопнет Японию, то в случае ничьей в параллельном матче дальше пройдут и Сенегал, и Колумбия по лучшей разнице мячей. Такого расклада хотят многие, всё же эти команды ярче и интереснее.
Сейчас же у Сенегала и Японии абсолютно одинаковая разница мячей, японцы впереди из-за карточек – у них 3, а у африканцев аж 5. Вполне возможно, карточки придётся считать и после третьего тура. Ну а в том, что всё решится на последних минутах после эпичного промаха, решающего гола или решения VAR, и сомнений нет.
Фото: ФИФА, Getty Images
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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