Глава Липецкой области о твите в адрес Германии: кто-то опять мне в твиттере наляпал

Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что он не комментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2018 после группового этапа.В твиттере губернатора сегодня появилась запись: "Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им... История и время вмешались". Затем твит был удален."Кто-то опять мне в твиттере наляпал... Теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д.).Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно", – написал Королев в своем твиттере.