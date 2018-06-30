Глава Липецкой области о твите в адрес Германии: кто-то опять мне в твиттере наляпал

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Глава Липецкой области о твите в адрес Германии: кто-то опять мне в твиттере наляпал

Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что он не комментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2018 после группового этапа.

В твиттере губернатора сегодня появилась запись: "Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им... История и время вмешались". Затем твит был удален.

"Кто-то опять мне в твиттере наляпал... Теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д.).

Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно", – написал Королев в своем твиттере.

Твиттер Олега Королева
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 18:55
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9
(4)
№9 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 20:24) #
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сначала нажрется в гавно а потом ему ляпает кто-то попросил бы кого чтоб бухого к компу не подпускали


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006 [жалоба]
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:17) #
  • +1
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Кто-то опять наляпал? По-моему, опять обосрался.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:14) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Самое смешное, что сразу после вылета Германии с ЧМ, эту же "мысль" в различных интерпретациях (кто-то писал мягко, иные - жёстче) писали 8 из 10 фанатов на спортивных сайтах, как только написал чиновник, сразу переобулись и принялись его чморить(+20% оставшихся, кто не поднимал данную тему).

Так 80% такие же, как и он. И чтобы осуждать солидарных себе, нужно быть совсем конченым быдлом.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 19:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
точно навальный
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 19:34) #
  • +2
  •  (2)

Такие они, губернаторы у нас...
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 19:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Тербунский соловей" в своем репертуаре....принял чуть лишку и понесло....
Но 18 марта выдал на-гора за Вову 80,8% "голосов" электората,поэтому может себе позволить.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 19:17) #
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  •  (3)

Похоже из Кремля по шапке дали laughing
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:02) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Глава Липецкой области: Меня кто то жестко потроллил в твиттере. Теперь выгляжу как клоун.


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 19:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Извивается змей под вилами, паскудник.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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