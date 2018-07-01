Андрей Канчельскис: если бы в сборной не было Акинфеева, мы, может быть, и не дошли бы никогда до такого результата

Экс-полузашитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира, отметив большой вклад в успех вратаря Игоря Акинфеева.- Смотреть эту игру, конечно, было очень тяжело, потому что так в футбол не играют. С другой стороны, добились результата - молодцы, - отметил Канчельскис. - Для болельщиков, для футболистов, для их семей этой очень запоминающийся момент. Что здесь можно сказать? Потерпели, вытерпели и отстояли победу. Но после двух первых матчей плей-офф смотреть такой футбол было скучно. Испанцы, вообще не понял, в какой футбол играли. Кажется, они играли в большой "квадрат", без ворот: катали мяч туда-сюда, и лишние пасы были. Но в любом случае результат есть, добились его. Опять же мы терпели, бились, отбивались. В итоге по пенальти выиграли. Плюс Коста ничего у испанцев не сделал в нападении, с другой стороны, можем сказать, что наши защитники хорошо сыграли с ним.- Естественно, все мы сейчас это будем отмечать и радоваться. Еще раз повторюсь, молодцы ребята. Здорово, что они дальше двигаются вперед.- Что касается серии одиннадцатиметровых, то здесь составляющими успеха стали удача и хорошая игра вратаря. Я не раз говорил, что Акинфеев лучший игрок в составе сборной России. Все очевидно. Если бы Акинфеева не было в сборной, мы бы до такого результата, может быть, и не дошли никогда. Естественно, Игорь придает команде спокойствия и хладнокровия.