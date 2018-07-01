Андрей Канчельскис: если бы в сборной не было Акинфеева, мы, может быть, и не дошли бы никогда до такого результата

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|21:00
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|-:-
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|-:-
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия Мексика
|-:-
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция Швейцария
|-:-
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Андрей Канчельскис: если бы в сборной не было Акинфеева, мы, может быть, и не дошли бы никогда до такого результата
Экс-полузашитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира, отметив большой вклад в успех вратаря Игоря Акинфеева.
- Смотреть эту игру, конечно, было очень тяжело, потому что так в футбол не играют. С другой стороны, добились результата - молодцы, - отметил Канчельскис. - Для болельщиков, для футболистов, для их семей этой очень запоминающийся момент. Что здесь можно сказать? Потерпели, вытерпели и отстояли победу. Но после двух первых матчей плей-офф смотреть такой футбол было скучно. Испанцы, вообще не понял, в какой футбол играли. Кажется, они играли в большой "квадрат", без ворот: катали мяч туда-сюда, и лишние пасы были. Но в любом случае результат есть, добились его. Опять же мы терпели, бились, отбивались. В итоге по пенальти выиграли. Плюс Коста ничего у испанцев не сделал в нападении, с другой стороны, можем сказать, что наши защитники хорошо сыграли с ним.
- Сейчас улицы Москвы ликуют. Люди отмечают победу сборной. Будете отмечать выход в четвертьфинал?
- Естественно, все мы сейчас это будем отмечать и радоваться. Еще раз повторюсь, молодцы ребята. Здорово, что они дальше двигаются вперед.
- Серия пенальти - самый напряженный момент прошедшего поединка?
- Что касается серии одиннадцатиметровых, то здесь составляющими успеха стали удача и хорошая игра вратаря. Я не раз говорил, что Акинфеев лучший игрок в составе сборной России. Все очевидно. Если бы Акинфеева не было в сборной, мы бы до такого результата, может быть, и не дошли никогда. Естественно, Игорь придает команде спокойствия и хладнокровия.
- Смотреть эту игру, конечно, было очень тяжело, потому что так в футбол не играют. С другой стороны, добились результата - молодцы, - отметил Канчельскис. - Для болельщиков, для футболистов, для их семей этой очень запоминающийся момент. Что здесь можно сказать? Потерпели, вытерпели и отстояли победу. Но после двух первых матчей плей-офф смотреть такой футбол было скучно. Испанцы, вообще не понял, в какой футбол играли. Кажется, они играли в большой "квадрат", без ворот: катали мяч туда-сюда, и лишние пасы были. Но в любом случае результат есть, добились его. Опять же мы терпели, бились, отбивались. В итоге по пенальти выиграли. Плюс Коста ничего у испанцев не сделал в нападении, с другой стороны, можем сказать, что наши защитники хорошо сыграли с ним.
- Сейчас улицы Москвы ликуют. Люди отмечают победу сборной. Будете отмечать выход в четвертьфинал?
- Естественно, все мы сейчас это будем отмечать и радоваться. Еще раз повторюсь, молодцы ребята. Здорово, что они дальше двигаются вперед.
- Серия пенальти - самый напряженный момент прошедшего поединка?
- Что касается серии одиннадцатиметровых, то здесь составляющими успеха стали удача и хорошая игра вратаря. Я не раз говорил, что Акинфеев лучший игрок в составе сборной России. Все очевидно. Если бы Акинфеева не было в сборной, мы бы до такого результата, может быть, и не дошли никогда. Естественно, Игорь придает команде спокойствия и хладнокровия.
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