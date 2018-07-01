Андрей Канчельскис: если бы в сборной не было Акинфеева, мы, может быть, и не дошли бы никогда до такого результата

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Андрей Канчельскис: если бы в сборной не было Акинфеева, мы, может быть, и не дошли бы никогда до такого результата

Андрей Канчельскис: если бы в сборной не было Акинфеева, мы, может быть, и не дошли бы никогда до такого результата Экс-полузашитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира, отметив большой вклад в успех вратаря Игоря Акинфеева.

- Смотреть эту игру, конечно, было очень тяжело, потому что так в футбол не играют. С другой стороны, добились результата - молодцы, - отметил Канчельскис. - Для болельщиков, для футболистов, для их семей этой очень запоминающийся момент. Что здесь можно сказать? Потерпели, вытерпели и отстояли победу. Но после двух первых матчей плей-офф смотреть такой футбол было скучно. Испанцы, вообще не понял, в какой футбол играли. Кажется, они играли в большой "квадрат", без ворот: катали мяч туда-сюда, и лишние пасы были. Но в любом случае результат есть, добились его. Опять же мы терпели, бились, отбивались. В итоге по пенальти выиграли. Плюс Коста ничего у испанцев не сделал в нападении, с другой стороны, можем сказать, что наши защитники хорошо сыграли с ним.

- Сейчас улицы Москвы ликуют. Люди отмечают победу сборной. Будете отмечать выход в четвертьфинал?

- Естественно, все мы сейчас это будем отмечать и радоваться. Еще раз повторюсь, молодцы ребята. Здорово, что они дальше двигаются вперед.

- Серия пенальти - самый напряженный момент прошедшего поединка?

- Что касается серии одиннадцатиметровых, то здесь составляющими успеха стали удача и хорошая игра вратаря. Я не раз говорил, что Акинфеев лучший игрок в составе сборной России. Все очевидно. Если бы Акинфеева не было в сборной, мы бы до такого результата, может быть, и не дошли никогда. Естественно, Игорь придает команде спокойствия и хладнокровия.
Теги: Канчельскис Сборная Испании
Вчера, 22:51
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10
(4)
№10 Написал: Gnome Алматы (Вчера, 23:58) #
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online

чем дольше без работы сидит, тем больше желчи и злобы из него прёт.


--------------------
Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№9 Написал: Чесайнаг Сочи (Вчера, 23:23) #
  • +2
  •  (2)

Как этот литовский ублюдок уже зauбaл
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: ALI BABA Химки (Вчера, 23:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Zamba
повторюсь
Сборная Канчельскиса:
92г ни одной победы и невыход из группы
94г подписант 14-ти
96г невыход из группы
98г не отобралась

Помню этот комент от тебя! Тогда и сейчас плюс от меня! Приятно,что есть,но очень и очень мало тех,кто всегда верил в сборную. Но сейчас 90% всех радующихся,это те ,кто недавно поливал грязью и сборную и тренера,а теперь они сменили пластинку!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Wismar Новочеркасск (Вчера, 23:20) #
  • +3
  •  (3)

Канчельскис ты конченый завистливый чудак
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: FanAttack Москва (Вчера, 23:19) #
  • +3
  •  (3)

Русофобский типчик из Англии этот кончельскин
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:13) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
повторюсь
Сборная Канчельскиса:
92г ни одной победы и невыход из группы
94г подписант 14-ти
96г невыход из группы
98г не отобралась


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Вчера, 23:07) #
  • +3
  •  (5)

Такое чувство, будто этот человек никогда не играл в футбол.. такое говорить
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Вчера, 23:06) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Какой же он все-таки... Ну, скажем так: редиска! Причем, очень и очень гнилая!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: ALI BABA Химки (Вчера, 22:59) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Кончил и скис! Кто говорил,что надо срочно тренера менять до ЧМ,пока есть время?
И главное,совести то совсем нету! После сказанного молчал бы уже, а нет вылез!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Вчера, 22:55) #
  • -2
  •  (4)

АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС:

- Серия пенальти - самый напряженный момент прошедшего поединка?

- Что касается серии одиннадцатиметровых, то здесь составляющими успеха стали удача и хорошая игра вратаря. Я не раз говорил, что Акинфеев лучший игрок в составе сборной России. Все очевидно. Если бы Акинфеева не было в сборной, мы бы до такого результата, может быть, и не дошли никогда. Естественно, Игорь придает команде спокойствия и хладнокровия.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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