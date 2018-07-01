Николай Валуев: кажется, что это уже не чудеса

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира."Спасибо большое сборной за такую важную победу. Ждём продолжения. Кажется, что это уже не чудеса. Футбол заставил себя любить даже равнодушных к нему. Ура!", — написал Валуев в твиттере.