Бубнов отреагировал на заявление Абаскаля о готовности возглавить "Родину"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказываение Гильермо Абаскаля, заявившего о готовности возглавить "Родину".

Фото: ФК "Спартак"

"Там этот Абаскаль стал кукарекать, что готов возглавить. Иди возглавляй Швейцарию там, Кипр, еще кого-то. Собрался он. Вот в Испании и Италии и возглавляй.