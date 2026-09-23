Бубнов отреагировал на заявление Абаскаля о готовности возглавить "Родину"

"Там этот Абаскаль стал кукарекать, что готов возглавить. Иди возглавляй Швейцарию там, Кипр, еще кого-то. Собрался он. Вот в Испании и Италии и возглавляй.
Здесь и без тебя, блин, очередь такая стоит, что… Возглавят. И в 1000 раз лучше будет", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
По итогам 9 туров РПЛ московский клуб "Родина" объявил о расторжении контракта с испанским главным тренером Хуаном Диасом по обоюдному согласию сторон.
Ранее Гильермо Абаскаль уже работал в России и возглавлял столичный "Спартак". При нем красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне 2022/2023.