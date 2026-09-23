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"Локомотив" может в ближайшее время уволить спортивного директора

Вадим Ульянов может покинуть пост в моксковском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, спортивный директормосковского "Локомотива" Дмитрий Ульянов в ближайшее время может быть уволен.

Ульянов был назначен на этот пост в конце 2022 года. До прихода в столичный клуб он работал тренером, спортивным директором и генеральным директором "Химок".

По итогам 9 туров "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыков.

Источник: телеграм-канал "Мутко против"

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