По данным источника, спортивный директормосковского "Локомотива" Дмитрий Ульянов в ближайшее время может быть уволен.
Ульянов был назначен на этот пост в конце 2022 года. До прихода в столичный клуб он работал тренером, спортивным директором и генеральным директором "Химок".
По итогам 9 туров "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыков.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
"Локомотив" может в ближайшее время уволить спортивного директора
Вадим Ульянов может покинуть пост в моксковском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"