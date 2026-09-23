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Салтыков - об аренде в "Крылья": с приходом Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше

Вингер Никита Салтыков высказался об уходе в аренду из "Локомотива" в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Салтыкова, он хотел больше играть, а с приходом Мостового в "Локомотиве" усилилась конкуренция.

- Я хотел больше играть, и это понятно.
В "Локомотиве" конкуренция высокая, а с приходом Андрея Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше.

Мне же, повторюсь, нужна практика — поэтому решил, что аренда — хороший вариант, - приводит слова Салтыкова "СЭ".

Никита Салтыков перешел в "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды. Ранее вингер уже выступал за самарцев. В нынешнем сезоне вингер провел за волжан два матча в чемпионате России и отметился одной голевой передачей в матче с "железнодорожниками".

В летнее трансферное окно Андрей Мостовой перешел в "Локомотив" из "Зенита" на правах аренды, его контракт с петербуржцами истекает по окончании нынешнего сезона.

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