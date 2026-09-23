Салтыков - об аренде в "Крылья": с приходом Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше

- Я хотел больше играть, и это понятно.
В "Локомотиве" конкуренция высокая, а с приходом Андрея Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше.
Мне же, повторюсь, нужна практика — поэтому решил, что аренда — хороший вариант, - приводит слова Салтыкова "СЭ".
Никита Салтыков перешел в "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды. Ранее вингер уже выступал за самарцев. В нынешнем сезоне вингер провел за волжан два матча в чемпионате России и отметился одной голевой передачей в матче с "железнодорожниками".
В летнее трансферное окно Андрей Мостовой перешел в "Локомотив" из "Зенита" на правах аренды, его контракт с петербуржцами истекает по окончании нынешнего сезона.