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"В Самару был готов пойти хоть пешком". Салтыков - об аренде из "Локомотива"

Вингер Никита Салтыков рассказал, как появился вариант с арендой из "Локомотива" в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Он был с самого начала, еще с открытия трансферного окна. Потом уже клубы между собой договаривались. Когда мне сказали, что можно вернуться в Самару, я сразу был за.

Да меня особо убеждать и не надо было. Я знаю клуб, знаю город, многих ребят знаю. В Самару был готов пойти хоть пешком (улыбается)", - сказал Салтыков.

В минувшее трансферное окно Никита Салтыков вернулся в "Крылья Советов" на правах аренды из московского "Локомотива". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, ранее Салтыков уже выступал за самарский клуб и стал игроком "железнодорожников" в январе 2024 года. Действующий контракт 22-летнего вингера рассчитан до лета 2029-го.

В этом сезоне Салтыков принял участие в 6 матчах за "Локомотив" в чемпионате и 2 играх в Кубке России, в которых провел на поле суммарно 121 минуту и не отличился результативными действями.

Источник: "СЭ"

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