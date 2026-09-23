"В Самару был готов пойти хоть пешком". Салтыков - об аренде из "Локомотива"

Да меня особо убеждать и не надо было. Я знаю клуб, знаю город, многих ребят знаю. В Самару был готов пойти хоть пешком (улыбается)", - сказал Салтыков.
В минувшее трансферное окно Никита Салтыков вернулся в "Крылья Советов" на правах аренды из московского "Локомотива". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, ранее Салтыков уже выступал за самарский клуб и стал игроком "железнодорожников" в январе 2024 года. Действующий контракт 22-летнего вингера рассчитан до лета 2029-го.
В этом сезоне Салтыков принял участие в 6 матчах за "Локомотив" в чемпионате и 2 играх в Кубке России, в которых провел на поле суммарно 121 минуту и не отличился результативными действями.
Источник: "СЭ"