Игрок "Крыльев Советов" получил травму и не поможет своей сборной в Лиге наций

Вингер пропустит ближайшие матчи.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Крайний нападающий "Крыльев Советов" и сборной Казахстана Ислам Чесноков пропустит ближайшие матчи Лиги наций из-за травмы, информирует местная федерация футбола. Дополнительные сведения не разглашаются.



26 и 29 сентября национальная команда Казахстана сыграет в гостях с Фарерскими островами и Словакией, а 2 и 6 октября примет дома сборные Молдовы и Фарерских островов.



26-летний вингер присоединился к самарцам на правах аренды до конца сезона, перейдя из "Тобола". В РПЛ он сыграл в четырех матчах, не забив ни одного гола и не отдав результативных передач.