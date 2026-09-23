Спортдир "Факела" Пименов оценил трансферную кампанию клуба

- Трансферы "Факела" оценю на три с плюсом по пятибалльной шкале.
В целом мы довольны нашими новичками. Они неплохо вливаются в состав. Матвей Бардачёв уже становится игроком основы, а недавно он получил вызов в молодёжную сборную России. Это знак качества, - приводит слова Пименова Metaratings.
В летнее трансферное окно воронежский "Факел" за 120 тысяч приобрел Максима Турищева у "Ростова", а также на правах свободного агента подписал правого защитника Ходейфа Эль-Мхассани, полузащитника Алексея Сутормина и арендовал у "Зенита" защитника Матвея Бардачева, Клейтона у "Интернасьонала" и форварда Александра Кокшарова у "Краснодара".
По итогам девяти сыгранных туров команда Олега Василенко занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе.