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Спортдир "Факела" Пименов оценил трансферную кампанию клуба

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов оценил трансферную кампанию клуба.
Фото: ФК "Факел"
По словам Пименова, он оценивает трансферы "Факела" на три с плюсом.

- Трансферы "Факела" оценю на три с плюсом по пятибалльной шкале.

В целом мы довольны нашими новичками. Они неплохо вливаются в состав. Матвей Бардачёв уже становится игроком основы, а недавно он получил вызов в молодёжную сборную России. Это знак качества, - приводит слова Пименова Metaratings.

В летнее трансферное окно воронежский "Факел" за 120 тысяч приобрел Максима Турищева у "Ростова", а также на правах свободного агента подписал правого защитника Ходейфа Эль-Мхассани, полузащитника Алексея Сутормина и арендовал у "Зенита" защитника Матвея Бардачева, Клейтона у "Интернасьонала" и форварда Александра Кокшарова у "Краснодара".

По итогам девяти сыгранных туров команда Олега Василенко занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе.

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